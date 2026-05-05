Da Disney+ la promo da 4,99 euro al mese per 3 mesi è agli sgoccioli

In casa Disney+ sta per terminare la promozione che consente ai nuovi abbonati e a coloro che scelgono di riattivare la loro sottoscrizione al servizio di pagare solo 4,99 euro al mese per tre mesi. L’offerta coinvolge tutti i piani mensili della piattaforma e prevede al termine del periodo promozionale il ritorno del prezzo di listino.

Di seguito una breve panoramica dell’offerta valida fino al 6 maggio:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per i primi tre mesi , si rinnova a 6,99 euro al mese senza vincoli

, si rinnova a 6,99 euro al mese senza vincoli Standard: 7,99 euro al mese per i primi tre mesi, si rinnova a 10,99 euro al mese senza vincoli o 109,90 euro all’anno con una permanenza di dodici mesi

Premium: 10,99 euro al mese per i primi tre mesi, si rinnova a 15,99 euro al mese senza vincoli o 159,90 euro all’anno con una permanenza di dodici mesi

Le novità in catalogo per il mese di maggio

Tra i principali arrivi in catalogo durante il mese di maggio si annoverano la seconda stagione di Tucci in Italy (immagine di copertina), i nuovi episodi di Rivals e il quinto capitolo del docu-reality Welcome to Wrexham.

Il 12 maggio sarà la volta del ritorno di Stanley Tucci in Italia, nella serie firmata National Geographic. Il celebre attore e regista statunitense, che in questi giorni è al cinema per l’attesissimo sequel de Il Diavolo Veste Prada, visiterà cinque nuove regioni del nostro Paese: Campania, Marche, Sardegna, Sicilia e Veneto (in rigoroso ordine alfatebico); l’obiettivo rimane sempre lo stesso del primo capitolo, vale a dire mettere in evidenza il legame tra le antiche tradizioni culinarie e lo storico paesaggio del Bel Paese.

L’app Disney+ è disponibile sia su Smart TV che tramite le chiavette come Fire TV Stick che si collegano al proprio televisore, oltre che naturalmente sui dispositivi Android e su iPhone e iPad. Inoltre, è possibile vedere Disney+ anche da computer collegandosi via browser al sito ufficiale disneyplus.com.

https://www.youtube.com/watch?v=EEaXXGaDp4k&pp=ygUWdHVjY2kgaW4gaXRhbHkgZGlzbmV5IA%3D%3D