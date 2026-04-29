Mare Fuori torna in TV: ecco come vedere la sesta stagione dall'estero

Mare Fuori continua a essere un vero e proprio fenomeno, attirando l’attenzione di tanti appassionati. La sesta stagione torna in TV proprio in queste ore, con i primi episodi che saranno trasmessi da Rai 2.

Complessivamente, la sesta stagione della popolare serie ambientata a Napoli è già disponibile in streaming su Rai Play con tutti e 12 gli episodi. Ecco come fare per guardare gli episodi dall’estero.

Mare Fuori 6 dall’estero: come vedere gli episodi

Per seguire gli episodi della sesta stagione di Mare Fuori dall’estero è possibile affidarsi a Rai Play, utilizzando una VPN per accedere alla piattaforma. La procedura da seguire è semplice: basta selezionare un server italiano per avviare la connessione e poi collegarsi a Rai Play per evitare blocchi geografici all’accesso.

La VPN giusta da attivare è NordVPN. Il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché scegliere oggi NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e illimitata, con tanti vantaggi per gli utenti e la possibilità di sfruttare una connessione sicura e senza blocchi geografici su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea.

Il servizio prevede la crittografia del traffico dati oltre a una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. Da segnalare anche l’accesso a un network di migliaia di server, per aggirare blocchi geografici e censure durante l’uso della VPN.

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