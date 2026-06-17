Mondiali di calcio, ecco Ronaldo e Modric: gli orari delle partite su DAZN

Ai Mondiali di calcio di USA, Messico e Canada 2026 è il giorno di Cristiano Ronaldo e Luka Modric, pronti per giocare la loro prima partita con le rispettive Nazionali di Portogallo e Croazia. Sempre nella giornata odierna ci sarà l’esordio iridato di Fabio Cannavaro come selezionatore tecnico dell’Uzbekistan.

Anche in questa occasione, tutte le partite saranno trasmesse su DAZN con il pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum, o con il pass Full, ora in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, per poi passare a 36,99 euro al mese per i restanti otto mesi. A seguire gli orari degli incontri di oggi.

Le partite dei Mondiali di calcio in diretta oggi 17 giugno su DAZN

I primi a scendere in campo saranno i calciatori di Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, che nel match valido per il gruppo K alle ore 19 si sfideranno all’NRG di Houston. Ronaldo riuscirà a ripetere le gesta dell’eterno rivale Leo Messi, autore stanotte di una spettacolare tripletta ai danni dell’Algeria?

Alle 22 andrà in scena all’AT&T Stadium di Dallas il big match di giornata tra Inghilterra e Croazia, incontro da subito decisivo per le sorti del gruppo L, o meglio per il primo posto del girone. E sempre a proposito di eterno, il fuoriclasse Modric potrebbe regalarsi una nuova serata indimenticabile con addosso la maglia della sua Nazionale.

Per la terza partita di oggi ci spostiamo al BMO Field di Toronto, dove all’una di notte giocheranno Ghana e Panama nella sfida valevole per il gruppo L, lo stesso quindi di Inghilterra e Croazia.

In conclusione, la sfida Uzbekistan-Colombia regalerà agli italiani il debutto mondiale come commissario tecnico dell’Uzbekistan a Fabio Cannavaro. L’incontro inizierà quando qui da noi in Italia saranno le 4 del mattino.

https://youtu.be/uI5QvMPscgs?si=tcP0ATv-1Q22npfO