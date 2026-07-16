Spagna - Argentina, come vedere in streaming dall'estero la finale dei Mondiali 2026

Spagna – Argentina sarà la finale dei Mondiali 2026. Le due squadre si sfideranno per conquistare il titolo di campione del mondo, con la Spagna che ha vinto una volta sola mentre l’Argentina ha tre vittorie, compresa quella ottenuta nell’ultima edizione.

Quando si gioca Spagna – Argentina

La partita è programmata per domenica 19 luglio. Il calcio di inizio è fissato per le 21 (ora italiana).

Dove vedere la finale dei Mondiali 2026

La partita sarà trasmessa in diretta TV da Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Da segnalare che il match sarà visibile anche su DAZN, per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

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Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Argentina (4-1-3-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez. All. Scaloni

Spagna (4-3-2-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. Ct: Luis De La Fuente.