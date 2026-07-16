 Spagna - Argentina, come vedere in streaming dall'estero la finale dei Mondiali 2026
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Spagna - Argentina, come vedere in streaming dall'estero la finale dei Mondiali 2026

Ecco come seguire in diretta streaming dall'estero Spagna - Argentina, la finale dei Mondiali 2026 in programma il prossimo 19 luglio.
Spagna - Argentina, come vedere in streaming dall'estero la finale dei Mondiali 2026
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Ecco come seguire in diretta streaming dall'estero Spagna - Argentina, la finale dei Mondiali 2026 in programma il prossimo 19 luglio.
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Spagna – Argentina sarà la finale dei Mondiali 2026. Le due squadre si sfideranno per conquistare il titolo di campione del mondo, con la Spagna che ha vinto una volta sola mentre l’Argentina ha tre vittorie, compresa quella ottenuta nell’ultima edizione.

Quando si gioca Spagna – Argentina

La partita è programmata per domenica 19 luglio. Il calcio di inizio è fissato per le 21 (ora italiana).

Dove vedere la finale dei Mondiali 2026

La partita sarà trasmessa in diretta TV da Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Da segnalare che il match sarà visibile anche su DAZN, per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Per chi si trova all’estero e vuole seguire la diretta di Spagna – Argentina in streaming e con commento in italiano, è possibile utilizzare una VPN per accedere a Rai Play oppure a DAZN.

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Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

  • Argentina (4-1-3-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez. All. Scaloni
  • Spagna (4-3-2-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. Ct: Luis De La Fuente.

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Pubblicato il 16 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
16 lug 2026
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