 Stranger Things compie 10 anni e torna in versione VHS
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Stranger Things compie 10 anni e torna in versione VHS

La prima stagione di Stranger Things è tornata in un formato anni '80: adesso la puoi rivedere come se fosse su VHS, in videocassetta.
Stranger Things compie 10 anni e torna in versione VHS
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La prima stagione di Stranger Things è tornata in un formato anni '80: adesso la puoi rivedere come se fosse su VHS, in videocassetta.
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Sono passati esattamente 10 anni (va bene, per essere precisi 10 anni e un giorno) da quel 15 luglio 2016 che, in qualche modo, ha cambiato per sempre la storia di Netflix e definito un nuovo standard di riferimento per le serie TV moderne: usciva la prima stagione di Stranger Things. Per festeggiare la ricorrenza, la piattaforma ha deciso di riproporla in versione VHS, con tanto di effetto grana sullo schermo. Servirebbe solo un televisore a tubo catodico.

Undici in videocassetta per i 10 anni dall’uscita

Ne parlano i fratelli Duffer su Tudum, il blog ufficiale del servizio, anticipando che se l’iniziativa dovesse riscontrare abbastanza successo, lo stesso trattamento potrebbe essere riservato anche agli altri episodi. Il link diretto alla pagina per iniziare lo streaming è netflix.com/StrangerThingsVHS, qui sotto un breve estratto.

Se Stranger Things fosse esistito a Hawkins, magari su uno scaffale di Family Video, sarebbe stato proprio così, con tanto di effetto pan-and-scan. Ehi, se abbastanza nerd lo guardassero, magari registreremmo anche le stagioni rimanenti.

Stranger Things non è la serie di maggior successo

È stata una delle serie di maggior successo per Netflix, ma non la numero 1 come si potrebbe pensare. A livello globale è stata battuta da Mercoledì, ispirata ai personaggi della famiglia Addams. In seconda posizione Adolescence, piccolo capolavoro capace di essere al tempo stesso un pugno nello stomaco per le tematiche trattate e una delle massime espressioni della tecnica del piano sequenza. Nelle altre posizioni della Top 10 (insieme a diverse stagioni di Stranger Things) anche Dahmer che racconta la storia del serial killer, Bridgeton, La regina degli scacchi e La sua verità.

È curioso citare quella che potrebbe essere la prossima evoluzione della piattaforma, con canali in diretta come la TV tradizionale. La crescita non è più sostenuta come negli anni scorsi, gli investitori mostrano un certo malcontento e i vertici della società potrebbero correre ai ripari scegliendo di percorrere questa strada.

Fonte: Netflix

Pubblicato il 16 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 lug 2026
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