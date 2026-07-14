 Eliminato un canale sul digitale terrestre in questi giorni
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Eliminato un canale sul digitale terrestre in questi giorni

Tra le novità del digitale terrestre è arrivata anche la notizia che un canale radiotelevisivo è stato eliminato proprio in questi giorni.
Eliminato un canale sul digitale terrestre in questi giorni
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Tra le novità del digitale terrestre è arrivata anche la notizia che un canale radiotelevisivo è stato eliminato proprio in questi giorni.
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Sono tante le novità in questi giorni per la piattaforma più seguita all’interno dell’offerta di intrattenimento radiotelevisivo gratuito italiano. Dopo l’arrivo di un nuovo canale, in questi giorni è stato eliminato un canale sul digitale terrestre. Si tratta di una notizia che ha lasciato sconcertati tutti gli utenti quando lo hanno saputo, ma la buona notizia è che questo canale è stato rimosso perché ha cambiato frequenza e non perché ha abbandonato la piattaforma.

Come indicato dai colleghi di Italia in Digitale, CS24.LIVE non è più disponibile dopo che, i giorni precedenti alla rimozione, trasmetteva un cartello di risintonizzazione. In altre parole, è stato eliminato lo slot privo di LCN dedicato a questo canale radiotelevisivo italiano che non trasmetteva più attraverso quella frequenza. Il nostro consiglio, come al solito, è quello di effettuare una ricerca dei canali automatica.

Il PERSIDERA MUX 3 aggiornato dopo che è stato eliminato il canale sul digitale terrestre

Vediamo quindi come si presenta adesso il PERSIDERA MUX 3 a seguito di questo ulteriore aggiornamento. Ricordiamo che ora non è più disponibile CS24.LIVE perché questo canale è stato eliminato dal multiplex del digitale terrestre a seguito di un cambio di frequenze.

  • Real Time (LCN 31)
  • Food Network (LCN 33)
  • RTL 102.5 (LCN 36)
  • Discovery (LCN 37,537)
  • GIALLO (LCN 38)
  • DMAX (LCN 52)
  • DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
  • TELECAMPIONE (LCN 138)
  • CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
  • WELCOME IN (LCN 226)
  • CANALE 227 (LCN 227)
  • MATCH MUSIC (LCN 232)
  • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
  • CANALE 235 (LCN 235)
  • Man-ga (LCN 236)
  • GAMBERO ROSSO (LCN 257)
  • RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
  • BIKE (LCN 259)
  • URANIA (LCN 260)
  • DR PALMAS TV (LCN 261)
  • RADIO ZETA (LCN 266,531)
  • CANALE 268 (LCN 268)
  • MALPENSA 24 HD (LCN 410)
  • ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
  • NOKEP TV HD (LCN 455)
  • AutoMoto (LCN 510)
  • RTL 102.5 (LCN 736)
  • RADIO ZETA (LCN 737)
  • RADIOFRECCIA (LCN 738)
  • RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
  • RTL 102.5 BEST (LCN 740)
  • RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
  • RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
  • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
  • RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
  • RADIO CLASSICA TV (LCN 824)
  • CLASS CNBC (LCN 828)
  • CLASS TV MODA (LCN 883)

Fonte: Italia in Digitale

Pubblicato il 14 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 lug 2026
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