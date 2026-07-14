Eliminato un canale sul digitale terrestre in questi giorni

Sono tante le novità in questi giorni per la piattaforma più seguita all’interno dell’offerta di intrattenimento radiotelevisivo gratuito italiano. Dopo l’arrivo di un nuovo canale, in questi giorni è stato eliminato un canale sul digitale terrestre. Si tratta di una notizia che ha lasciato sconcertati tutti gli utenti quando lo hanno saputo, ma la buona notizia è che questo canale è stato rimosso perché ha cambiato frequenza e non perché ha abbandonato la piattaforma.

Come indicato dai colleghi di Italia in Digitale, CS24.LIVE non è più disponibile dopo che, i giorni precedenti alla rimozione, trasmetteva un cartello di risintonizzazione. In altre parole, è stato eliminato lo slot privo di LCN dedicato a questo canale radiotelevisivo italiano che non trasmetteva più attraverso quella frequenza. Il nostro consiglio, come al solito, è quello di effettuare una ricerca dei canali automatica.

Il PERSIDERA MUX 3 aggiornato dopo che è stato eliminato il canale sul digitale terrestre

Vediamo quindi come si presenta adesso il PERSIDERA MUX 3 a seguito di questo ulteriore aggiornamento. Ricordiamo che ora non è più disponibile CS24.LIVE perché questo canale è stato eliminato dal multiplex del digitale terrestre a seguito di un cambio di frequenze.