Eliminato un canale sul digitale terrestre in questi giorni

Sono tante le novità in questi giorni per la piattaforma più seguita all’interno dell’offerta di intrattenimento radiotelevisivo gratuito italiano. Dopo l’arrivo di un nuovo canale, in questi giorni è stato eliminato un canale sul digitale terrestre. Si tratta di una notizia che ha lasciato sconcertati tutti gli utenti quando lo hanno saputo, ma la buona notizia è che questo canale è stato rimosso perché ha cambiato frequenza e non perché ha abbandonato la piattaforma.
Come indicato dai colleghi di Italia in Digitale, CS24.LIVE non è più disponibile dopo che, i giorni precedenti alla rimozione, trasmetteva un cartello di risintonizzazione. In altre parole, è stato eliminato lo slot privo di LCN dedicato a questo canale radiotelevisivo italiano che non trasmetteva più attraverso quella frequenza. Il nostro consiglio, come al solito, è quello di effettuare una ricerca dei canali automatica.
Il PERSIDERA MUX 3 aggiornato dopo che è stato eliminato il canale sul digitale terrestre
Vediamo quindi come si presenta adesso il PERSIDERA MUX 3 a seguito di questo ulteriore aggiornamento. Ricordiamo che ora non è più disponibile CS24.LIVE perché questo canale è stato eliminato dal multiplex del digitale terrestre a seguito di un cambio di frequenze.
- Real Time (LCN 31)
- Food Network (LCN 33)
- RTL 102.5 (LCN 36)
- Discovery (LCN 37,537)
- GIALLO (LCN 38)
- DMAX (LCN 52)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
- WELCOME IN (LCN 226)
- CANALE 227 (LCN 227)
- MATCH MUSIC (LCN 232)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
- CANALE 235 (LCN 235)
- Man-ga (LCN 236)
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
- BIKE (LCN 259)
- URANIA (LCN 260)
- DR PALMAS TV (LCN 261)
- RADIO ZETA (LCN 266,531)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MALPENSA 24 HD (LCN 410)
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- NOKEP TV HD (LCN 455)
- AutoMoto (LCN 510)
- RTL 102.5 (LCN 736)
- RADIO ZETA (LCN 737)
- RADIOFRECCIA (LCN 738)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- RADIO CLASSICA TV (LCN 824)
- CLASS CNBC (LCN 828)
- CLASS TV MODA (LCN 883)