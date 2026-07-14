Disney+ offre fino al 25% di risparmio con i nuovi piani di 6 mesi

La piattaforma streaming Disney+ ha reso disponibili nuovi piani della durata di sei mesi, grazie ai quali è possibile risparmiare fino al 25% rispetto alle classiche sottoscrizioni mensili. Nel caso specifico, i prezzi partono da 5,99 euro al mese.

Dopo sei mesi, ciascun piano si rinnova in automatico al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento. Se ad esempio la scelta ricade sul piano Standard con pubblicità, quello più economico, i primi sei mesi sono disponibili a 5,99 euro al mese, in seguito il prezzo mensile passa a 6,99 euro con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

I piani della durata di sei mesi di Disney+

Segue ora una rapida panoramica dei piani di sei mesi di Disney+, con tanto di prezzo, percentuale di risparmio e caratteristiche chiave di ciascun piano.

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 6,99 euro al mese (14% di risparmio rispetto al piano mensile senza vincoli)

per i primi sei mesi, poi 6,99 euro al mese (14% di risparmio rispetto al piano mensile senza vincoli) Standard: 8,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio rispetto al piano mensile senza vincoli)

per i primi sei mesi, poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio rispetto al piano mensile senza vincoli) Premium: 11,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 15,99 euro al mese (25% di risparmio rispetto al piano mensile senza vincoli)

Per chi intende risparmiare il più possibile, la scelta ideale è il piano Standard con pubblicità, che prevede un costo di 5,99 euro al mese per sei mesi, poi 6,99 euro al mese. Il piano in questione include due riproduzioni in contemporanea e la qualità video fino a 1080p Full HD.

Nessuna interruzione pubblicitaria invece con il piano Standard, che aggiunge anche l’opzione Download, tramite cui è possibile scaricare i contenuti di proprio interesse per poi rivederli in un secondo momento, anche offline.

Mentre per l’esperienza completa occorre rivolgersi al piano Premium, con tanto di qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni in simultanea e il supporto al Dolby Atmos.

https://youtu.be/zbjennafkiM?si=hn4yYIWWKuQxhyVm