Neon salva Artificial, il film di Guadagnino su Sam Altman e OpenAI

È un caso curioso quello di Artificial, il film diretto da Luca Guadagnino che racconta la storia di Sam Altman e OpenAI, concentrandosi sul momento che ha visto l’organizzazione licenziare e poi reintegrare il CEO in pochi giorni a fine 2023. Dopo averlo prodotto, a riprese concluse e con la fase di post produzione ormai quasi ultimata, Amazon MGM Studios ha deciso di non volerlo più distribuire. La tempistica è coincisa con l’annuncio di un forte investimento nell’azienda di ChatGPT. Ora la pellicola ha trovato chi la porterà sul grande schermo: secondo The Hollywood Reporter, si tratta di Neon.

Neon distribuirà il film di Guadagnino su OpenAI

Durante la fase delle trattative intavolate in fretta e furia il mese scorso, anche Focus Features, Warner Bros. Clockwork, A24 e Netflix avevano rinunciato al contenuto (forse per non pestare i piedi al gigante dell’intelligenza artificiale). Non sappiamo molto di più sulla trama, ma il cast degli attori coinvolti è noto, ecco i ruoli principali.

Andrew Garfield è Sam Altman;

Monica Barbaro è Mira Murati;

Yura Borisov è Ilya Sutskever;

Ike Barinholtz è Elon Musk;

Cooper Hoffman è Greg Brockman;

Mark Rylance è Geoffrey Hinton.

Dal canto suo, la scorsa settimana Luca Guadagnino ha rilasciato un’intervista sulla vicenda, commentandola senza ricorrere a giri di parole. Vale la pena riportare per intero questo passaggio.

Ciò che conta di più per me sono le persone. Sta cambiando completamente il volto, non solo della società in termini di consumi e di come ci relazioniamo con questi strumenti, ma il volto stesso dell’identità di un luogo come gli Stati Uniti e del mondo intero, con l’ascesa di questa piccola oligarchia che esercita un controllo davvero radicale.

Ora siamo curiosi di vederlo, il film che sembra aver rischiato di creare un incidente diplomatico tra OpenAI e Amazon, spingendo quest’ultima a rinunciare alla sua distribuzione. Il coinvolgimento del regista italiano (Challengers, Chiamami col tuo nome) era stato annunciato nel giugno dello scorso anno.