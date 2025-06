Guadagnino sarà il regista del film Artificial su OpenAI

Amazon MGM Studios ha scelto Luca Guadagnino per dirigere Artificial, il film che racconterà il momento più difficile attraversato da OpenAI. A renderlo noto è The Hollywood Reporter, fornendo alcuni primi dettagli sulla pellicola, sulla trama e sul possibile cast di attori coinvolto. Le trattative tra la casa di produzione e il regista italiano sarebbero già in fase avanzata, ma ancora manca l’annuncio ufficiale.

Amazon ha scelto Guadagnino per Artificial

La storia, stando a quanto emerso, si concentrerebbe su quanto avvenuto nel novembre 2023, quando il co-fondatore e numero uno della società, Sam Altman, è stato improvvisamente licenziato, salvo poi essere reintegrato dopo pochi giorni nel ruolo di CEO. All’epoca, mancavano pochi giorni al primo compleanno di ChatGPT.

Sembrano essere coinvolti nella produzione anche David Heyman e Jeffrey Clifford di Heyday Films, ai quali potrebbe aggiungersi Jennifer Fox. La sceneggiatura è invece affidata a Simon Rich, già collaboratore del Saturday Night Live e di Pixar.

Ancora da assemblare il cast di attori, ma alcuni possibili nomi sono già trapelati. Andrew Garfield (The social network, We live in Time) dovrebbe interpretare Altman, per Monica Barbaro (A Complete Unknown, Top Gun: Maverick) è previsto il ruolo di Mira Murati e Yura Borisov (Anora, Lost Girl) per quello del co-fondatore Ilya Sutskever.

Il film su OpenAI sarà girato anche in Italia

I tempi sarebbero molto stretti, almeno nelle intenzioni. Le riprese potrebbero iniziare già nel corso dell’estate, tra San Francisco e l’Italia. Nel nostro paese, il regista ha già girato pellicole come Chiamami col tuo nome ambientato a Crema (candidato a quattro premi Oscar), il remake di Suspiria e la recente Queer.

Si tratta della terza collaborazione tra Amazon MGM Studios e Guadagnino. Insieme hanno già realizzato i film After the Hunt con Julia Roberts in uscita a ottobre (nel cast c’è proprio Garfield) e Challengers dello scorso anno con Zendaya.