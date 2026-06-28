Digitale Terrestre: attivato un nuovo canale di informazione

Proseguono gli aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre dove, a livello nazionale, è stato attivato un nuovo canale di informazione. Le novità non vanno in vacanza nemmeno durante una calda e torrida estate come quella che stiamo vivendo in questi giorni. In realtà non si tratta di un vero e proprio debutto, ma la posizione assunta all’interno della numerazione nazionale è come se lo fosse.

Protagonista IL SOLE 24 ORE TV che ora ha raggiunto la LCN 63 all’interno del Multiplex Nazionale PERSIDERA2. In queste ore, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sta trasmettendo in alta definizione con risoluzione 960 x 1080 pixel, anche sulla LCN 264 con identificativo rinominato in RADIO 24 TV. Di cosa parla questo canale informativo, ora disponibile per tutti?

IlSole24OreTV si perfeziona ed evolve costantemente: nuove produzioni, nuovi format, una continua integrazione con Radio 24, il quotidiano e le piattaforme digitali.

Ogni giorno si arricchisce di idee, collaborazioni, prospettive — per offrire un racconto multimediale coerente, potente e contemporaneo.

“Ogni giorno IlSole24OreTV propone un punto di vista autorevole e uno sguardo completo su ciò che conta: economia, finanza e mercati; politica e istituzioni; lavoro, impresa, tecnologia e cultura, lifestyle, salute e sport. Un mosaico narrativo che valorizza il contributo delle redazioni del Gruppo Il Sole 24 ORE, integrando competenze, analisi e approfondimenti“, si legge nel comunicato stampa dell’emittente giornalistica.

Digitale Terrestre: PERSIDERA2 aggiornato con l’arrivo del nuovo canale

Vediamo quindi il Multiplex PERSIDERA2 aggiornato con l’arrivo del nuovo canale.