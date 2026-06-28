 3 nuove uscite di fine giugno da non perdere su Disney+
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3 nuove uscite di fine giugno da non perdere su Disney+

3 nuove uscite di fine giugno da non perdere su Disney+
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È un periodo di grandi novità in casa Disney+. Soltanto nell’ultima settimana sono usciti due titoli di peso come Avatar: Fuoco e Cenere e The Bear 5, mentre tra meno di 24 ore debutterà una nuova serie animata di Adventure Time.

Se dunque si sta valutando il passaggio a un altro servizio streaming, Disney+ offre più di un valido motivo per cambiare: i prezzi partono da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità della durata di 6 mesi, oppure 6,99 euro al mese con lo stesso piano ma senza vincoli.

Pagina piani Disney+

Avatar: Fuoco e Cenere (disponibile dal 24 giugno)

La prima novità disponibile in catalogo dal 24 giugno è Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga cinematografica di James Cameron, che lo scorso inverno ha totalizzato quasi 1,5 miliardi di incassi a livello globale, confermandosi blockbuster mondiale e ancora rilevante alla cerimonia degli Oscar, dove ha vinto la statuetta per i Migliori effetti speciali. Il nuovo film va ad aggiungersi agli altri due già presenti nel catalogo della piattaforma streaming statunitense.

The Bear: stagione finale (disponibile dal 26 giugno)

Venerdì è uscita anche la quinta e ultima stagione di The Bear, la serie targata FX con protagonista la star Jeremy Allen White. Fin dal giorno del debutto i clienti Disney+ possono vedere tutti gli otto episodi dell’ultimo capitolo, che inizia con la decisione di Carmy di lasciare la ristorazione; il locale passa così di mano a Sydney, Richie e Sugar, che tra mille difficoltà proveranno l’impresa di conquistare l’agognata stella Michelin.

Adventure Time: Side Quests (disponibile dal 29 giugno)

Lunedì debutterà infine una nuova serie televisiva animata di Adventure Time intitolata Side Quests. I protagonisti saranno ancora una volta Finn e Jake, con l’affezionato pubblico che li seguirà durante le loro avventure all’interno del mondo di Ooo tra scontri con nuovi avversari e feste con i popoli delle nuvole.

Pagina piani Disney+

https://youtu.be/MzVvd9ekYOE?si=mVyjH8TmRORes_re

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Pubblicato il 28 giu 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
28 giu 2026
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