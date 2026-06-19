The Bear 5: la stagione finale è in arrivo in esclusiva su Disney+

La stagione finale di The Bear, la serie televisiva che ha fatto conoscere al grande pubblico la star americana Jeremy White Allen, debutterà in esclusiva su Disney+ il prossimo 26 giugno. Fin dal primo giorno di uscita saranno disponibili tutti gli otto episodi che compongono la quinta e ultima stagione della serie firmata FX.

Per la visione di The Bear 5 occorre quindi l’attivazione di uno dei piani Disney+ disponibili. A questo proposito, i prezzi partono da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità di 6 mesi. In alternativa, è possibile optare per il piano mensile Standard con pubblicità senza vincoli, avendo dunque la facoltà di scegliere se rinnovare o meno di mese in mese.

La trama di The Bear 5

La quinta stagione di The Bear riprenderà dal finale del precedente capitolo, quando Carmy prese la decisione di lasciare la ristorazione in seguito alle innumerevoli pressioni che avevano finito per travolgerlo. E così il pubblico vedrà la gestione del ristorante passare di mano a Sydney, che in questa sua nuova sfida sarà affiancata da Richie e Sugar.

I tre dovranno affrontare diverse peripezie, tra cui perfino un allagamento. Nonostante tutto, però, faranno il possibile per allestire un ultimo servizio da sogno, con l’ambizione di ottenere la tanto agognata stella Michelin. Questo è anche il racconto del trailer ufficiale del capitolo finale della serie FX, che trovate in fondo all’articolo.

Oltre a Jeremy White Allen, nel cast figurano anche Ayo Edebiri, Abby Elliot, Lionel Boyce, Matty Matheson, Will Pulter, Jamie Lee Curtis, Ricky Staffieri, Liza Colon-Zayas, Oliver Platt ed Ebon Moss-Bachrach.

Appuntamento dunque a venerdì 26 giugno, quando in esclusiva streaming su Disney+ usciranno tutti gli otto episodi della stagione finale di The Bear. La durata di ciascun nuovo episodio corrisponde a circa 30 minuti.

https://youtu.be/ojjCvICC86c?si=9sTk8y_3jEcTVYk4