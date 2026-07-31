Disney+ propone piani di 6 mesi con un risparmio fino al 25%

L’arrivo in esclusiva de Il Diavolo veste Prada 2 su Disney+ ha riacceso i riflettori sulla piattaforma streaming statunitense, che in questi giorni ha rilanciato i piani della durata minima di 6 mesi a partire da 5,99 euro al mese e con la possibilità di risparmiare fino al 25%. Dopo la conclusione dei primi sei mesi, il piano selezionato si rinnova in automatico al prezzo in vigore al momento del pagamento, anche se ogni utente può scegliere in autonomia di disdire prima del rinnovo senza pagare costi extra. Sul sito ufficiale viene inoltre sottolineato che per abbonarsi è necessario avere almeno 18 anni.

Il sequel de Il Diavolo veste Prada è uno dei principali successi dell’estate in streaming, dopo aver conquistato facilmente la prima posizione dopo nemmeno due giorni dal debutto. Segue Spider Man No Way Home (Marvel), quindi subito dopo Furious (Hulu). Resiste in top 10 anche Avatar Fuoco e Cenere, l’ultimo capitolo della saga ideata da James Cameron.

Tornando all’offerta in corso, ecco i prezzi dei piani di sei mesi della piattaforma streaming statunitense Disney+:

Standard con pubblicità disponibile per i primi sei mesi a 5,99 euro al mese , poi il piano si rinnova a 6,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinnovo)

, poi il piano si rinnova a 6,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinnovo) Standard disponibile per i primi sei mesi a 8,99 euro al mese , poi il piano si rinnova a 10,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinovo)

, poi il piano si rinnova a 10,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinovo) Premium per i primi sei mesi a 11,99 euro al mese, poi il piano si rinnova a 15,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinnovo)

Il risparmio più alto lo si ottiene con la sottoscrizione al piano Premium, che propone uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino.

https://youtu.be/zmBg3eo3PKM?si=dXDuAUeOBN8QzTnw