 Disney+ propone piani di 6 mesi con un risparmio fino al 25%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Disney+ propone piani di 6 mesi con un risparmio fino al 25%

La piattaforma streaming statunitense rilancia i piani con vincolo di 6 mesi e la possibilità di risparmiare fino al 25%.
Disney+ propone piani di 6 mesi con un risparmio fino al 25%
Entertainment TV Film e Serie TV
La piattaforma streaming statunitense rilancia i piani con vincolo di 6 mesi e la possibilità di risparmiare fino al 25%.
Jason A. Cox
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

L’arrivo in esclusiva de Il Diavolo veste Prada 2 su Disney+ ha riacceso i riflettori sulla piattaforma streaming statunitense, che in questi giorni ha rilanciato i piani della durata minima di 6 mesi a partire da 5,99 euro al mese e con la possibilità di risparmiare fino al 25%. Dopo la conclusione dei primi sei mesi, il piano selezionato si rinnova in automatico al prezzo in vigore al momento del pagamento, anche se ogni utente può scegliere in autonomia di disdire prima del rinnovo senza pagare costi extra. Sul sito ufficiale viene inoltre sottolineato che per abbonarsi è necessario avere almeno 18 anni.

Pagina offerta Disney+

Il sequel de Il Diavolo veste Prada è uno dei principali successi dell’estate in streaming, dopo aver conquistato facilmente la prima posizione dopo nemmeno due giorni dal debutto. Segue Spider Man No Way Home (Marvel), quindi subito dopo Furious (Hulu). Resiste in top 10 anche Avatar Fuoco e Cenere, l’ultimo capitolo della saga ideata da James Cameron.

Tornando all’offerta in corso, ecco i prezzi dei piani di sei mesi della piattaforma streaming statunitense Disney+:

  • Standard con pubblicità disponibile per i primi sei mesi a 5,99 euro al mese, poi il piano si rinnova a 6,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinnovo)
  • Standard disponibile per i primi sei mesi a 8,99 euro al mese, poi il piano si rinnova a 10,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinovo)
  • Premium per i primi sei mesi a 11,99 euro al mese, poi il piano si rinnova a 15,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinnovo)

Il risparmio più alto lo si ottiene con la sottoscrizione al piano Premium, che propone uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino.

Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/zmBg3eo3PKM?si=dXDuAUeOBN8QzTnw

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il Diavolo veste Prada 2 da oggi disponibile in streaming: ecco come vederlo

Il Diavolo veste Prada 2 da oggi disponibile in streaming: ecco come vederlo
Odissea al cinema, la differenza tra IMAX 70mm e gli altri formati

Odissea al cinema, la differenza tra IMAX 70mm e gli altri formati
Odissea di Nolan in streaming su X, Universal conferma

Odissea di Nolan in streaming su X, Universal conferma
Odissea in streaming gratis? Occhio alle truffe online

Odissea in streaming gratis? Occhio alle truffe online
Il Diavolo veste Prada 2 da oggi disponibile in streaming: ecco come vederlo

Il Diavolo veste Prada 2 da oggi disponibile in streaming: ecco come vederlo
Odissea al cinema, la differenza tra IMAX 70mm e gli altri formati

Odissea al cinema, la differenza tra IMAX 70mm e gli altri formati
Odissea di Nolan in streaming su X, Universal conferma

Odissea di Nolan in streaming su X, Universal conferma
Odissea in streaming gratis? Occhio alle truffe online

Odissea in streaming gratis? Occhio alle truffe online
Federico Pisanu
Pubblicato il
31 lug 2026
Link copiato negli appunti