 Odissea di Nolan in streaming su X, Universal conferma
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Odissea di Nolan in streaming su X, Universal conferma

La versione pirata di Odissea è rimasta disponibile su X per un paio d'ore, la conferma è arrivata direttamente da Universal Pictures.
Odissea di Nolan in streaming su X, Universal conferma
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La versione pirata di Odissea è rimasta disponibile su X per un paio d'ore, la conferma è arrivata direttamente da Universal Pictures.
The Odyssey
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Era quasi inevitabile: Odissea è già stato piratato. Quello che è forse il film più atteso dell’anno, l’ultima opera di Christopher Nolan, nel weekend è finito in streaming su X per circa due ore e mezza nella sua forma integrale e a buona qualità, prima che fosse rimosso. La cancellazione è comunque stata tardiva, consentendo a oltre 2,1 milioni di utenti di vederlo.

Il film di Nolan finisce online, l’Odissea su X

Sulla vicenda è intervenuta anche la casa di produzione Universal Pictures, di fatto confermando l’accaduto. Di seguito il breve comunicato condiviso con la redazione del sito Variety, lo riportiamo in forma tradotta.

Siamo venuti a conoscenza della pubblicazione non autorizzata del film e abbiamo immediatamente avviato le procedure di rimozione. Prendiamo molto sul serio la violazione del copyright e adotteremo tutti i provvedimenti opportuni per proteggere i nostri contenuti e i diritti di proprietà intellettuale.

Se stai cercando lo streaming di Odissea, il consiglio è di stare alla larga da qualsiasi sito o piattaforma che stia proponendo la visione del film: si tratta quasi certamente di una truffa, ne stanno circolando parecchie. Sappiamo che trascorreranno diversi mesi prima che la pellicola arrivi sulle piattaforme, con tutta probabilità, in Italia, su NOW di Sky.

Ed è proprio su X che Elon Musk ha promesso di voler fare la propria versione AI dell’Odissea, a suo dire più storicamente accurata rispetto a quella di Nolan. Dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Lo strumento impiegato è ovviamente Grok Imagine, quello sviluppato internamente.

Tutto ha avuto inizio con il post qui sopra, di un utente che si è affidato proprio all’intelligenza artificiale di xAI per creare un filmato che vede Ulisse impegnato nel suo viaggio. Ci sono anche dialoghi con la moglie Penelope e con la ninfa Calipso.

Fonte: Variety

Pubblicato il 28 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
28 lug 2026
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