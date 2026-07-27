Prime Video, i nuovi abbonati ottengono un periodo di uso gratuito di 30 giorni

Tra le più popolari piattaforme di video streaming in Italia figura Prime Video, inclusa nell’abbonamento ad Amazon Prime, con consegne gratuite e veloci su milioni di articoli presenti all’interno del marketplace più famoso al mondo (Amazon). E a differenza degli altri servizi analoghi, ai nuovi abbonati offre un periodo di uso gratuito di 30 giorni.

Al termine del periodo di prova si è liberi di decidere se proseguire o meno. Il piano passa a 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno, con la possibilità prima del rinnovo automatico di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Un’altra differenza sostanziale rispetto alla concorrenza riguarda la presenza di contenuti sportivi. Anche quest’anno, infatti, Prime Video trasmetterà la migliore partita del mercoledì di Champions League, che durante la prima fase denominata campionato coinciderà sempre con un incontro di una squadra italiana delle quattro presenti.

Sempre con la piattaforma streaming di Amazon è possibile iscriversi a cataloghi differenti, tra cui Mediaset Infinity e Apple TV, in modo da riunire in un’unica piattaforma tutti i propri contenuti preferiti. Nel caso di Apple TV l’ulteriore vantaggio è di guardare la piattaforma streaming dell’azienda di Cupertino in un televisore che non supporta l’app.

Per quanto riguarda infine le nuove uscite più attese del prossimo mese, segnaliamo che il 20 agosto debutterà il documentario Novak Djokovic: Il lupo d’inverno, un contenuto speciale che mostrerà agli occhi dei telespettatori l’uomo dietro agli incredibili record in uno sport d’elite come il tennis.

https://youtu.be/9j6yP24lZLw?si=T5QNOiavPAToLhUi