 Disney+, ultimi giorni per ottenere 3 mesi a prezzo scontato
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Disney+, ultimi giorni per ottenere 3 mesi a prezzo scontato

Prezzi a partire da 4,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore.
Disney+, ultimi giorni per ottenere 3 mesi a prezzo scontato
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Prezzi a partire da 4,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore.
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I piani mensili di Disney+ sono in offerta a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi. La promozione sta però per terminare, dal momento che l’ultima data utile per sottoscrivere il piano desiderato è fissata al 28 luglio, quando il listino tornerà poi a prezzo normale.

Sono questi dunque gli ultimi giorni per approfittare dei prezzi scontati per i primi tre mesi. L’offerta è rivolta a tutti, sia ai nuovi abbonati che a tutti coloro che riattivano un vecchio abbonamento alla piattaforma streaming statunitense, che proprio a fine luglio si accenderà con l’arrivo del sequel Il Diavolo veste Prada.

Pagina offerta Disney+

I prezzi dei piani scontati di Disney+ fino al 28 luglio

  • Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (è possibile dare la disdetta senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento)
  • Standard: 7,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (è possibile dare la disdetta senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento)
  • Premium: 10,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli (è possibile dare la disdetta senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento)

Il piano più economico messo a disposizione da Disney+ offre due riproduzioni in contemporanea e la qualità video fino a 1080p Full HD. Poi, come si evince dal nome, è presente la pubblicità durante la visione di film e serie tv (quest’ultima è invece assente nei piani Standard e Premium).

Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/zmBg3eo3PKM?si=UDJKpzTBlLyoV9z1

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Pubblicato il 20 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
20 lug 2026
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