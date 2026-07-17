Disney+ ripropone l'offerta di 3 mesi a prezzo scontato (scade il 28 luglio)

Fino al 28 luglio i nuovi abbonati e coloro che riattivano un vecchio piano possono aderire all’offerta dei piani mensili di Disney+ a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi. Al termine l’abbonamento si rinnova in automatico al prezzo del piano scelto in vigore in quel momento, con la possibilità di disdire in anticipo senza costi aggiuntivi.

Diverse anche le novità che arriveranno in catalogo in queste settimane, una su tutte il sequel de Il Diavolo veste Prada, il cui debutto in streaming in esclusiva su Disney+ è atteso per il 29 luglio. Qualche giorno più tardi invece, il 5 agosto, sarà la volta di The Shards (immagine di copertina), la nuova serie di Ryan Murphy tratta dall’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis.

I prezzi dei piani mensili di Disney+ scontati per 3 mesi

Segue ora la panoramica dei prezzi dei piani mensili della piattaforma streaming Disney+ nell’ambito della promozione in scadenza il prossimo 28 luglio.

piano Standard con pubblicità in offerta a 4,99 euro al mese per 3 mesi , al rinnovo il prezzo passa a 6,99 euro al mese senza vincoli

, al rinnovo il prezzo passa a 6,99 euro al mese senza vincoli piano Standard in offerta a 7,99 euro al mese per 3 mesi , al rinnovo il prezzo passa a 10,99 euro al mese senza vincoli

, al rinnovo il prezzo passa a 10,99 euro al mese senza vincoli piano Premium in offerta a 10,99 euro al mese per 3 mesi, al rinnovo il prezzo passa a 15,99 euro al mese senza vincoli

Il piano più economico propone una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea, con l’aggiunta della pubblicità durante la visione dei contenuti presenti in catalogo. Per eliminare la pubblicità è sufficiente scegliere il piano Standard, che in più aggiunge anche l’opzione Download per guardare film e serie offline. Infine, per godere dell’esperienza più completa occorre rivolgersi al piano Premium, con tanto di qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni in contemporanea e supporto alla tecnologia Dolby Atmos.