L'Odissea di Nolan è un romantico anacronismo nell'era dell'AI

Oggi arriva nelle sale italiane Odissea. E a tre anni dall’uscita di Oppenheimer, sembra che anche questa nuova fatica di Christopher Nolan sia destinata a lasciare il segno. Non tanto per le candidature agli Oscar (che arriveranno), quanto per il rigore che il regista si ostina a mantenere nella realizzazione delle sue opere. Quasi uno sforzo fuori dal tempo, per chi proprio sulla manipolazione del tempo ha costruito la sua cifra stilistica.

Alla fine, Nolan ci riporta a casa con la sua Odissea

La trasposizione sul grande schermo del poema di Omero è un romantico anacronismo. Per girarla sono stati necessari 610 chilometri di pellicola IMAX da 70 mm, nell’era del digitale. E in merito all’intelligenza artificiale, ha da sempre una visione molto netta: non la demonizza, è consapevole dei rischi che porta con sé (dopotutto, ha fatto un film sulla creazione della bomba atomica), ma crede che servirà a sviluppare strumenti utili per la creazione delle immagini . Lo ha ribadito in un’intervista durante una recente presentazione.

Vogliamo poi parlare dei 172 minuti di durata? Nel periodo storico in cui siamo bombardati da reel e short, sembra un suicidio artistico. Ancora di più se si conosce come Nolan struttura i propri lavori, costringendo lo spettatore a esercitare in modo quasi proattivo un’attenzione costante, a una concentrazione che non concede cali, per immagazzinare sequenze temporali e ricostruirle mentalmente, come una tela di Penelope da fare e disfare di continuo.

Sono certo che qualcuno entrerà comunque in sala con lo smartphone acceso. E che nelle quasi tre ore di proiezione molti cederanno alla tentazione di buttare un occhio al display, come dei moderni Polifemo. Si faranno ammaliare dalle sirene di una notifica, dal richiamo di un messaggio a cui rispondere. Tutte pratiche che andrebbero bandite per legge, a mio avviso. A volte, basta prendere il posto sbagliato per trasformare una serata al cinema in una personalissima odissea.