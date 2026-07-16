Disney+, fino al 28 luglio in offerta a partire da 4,99€ al mese per 3 mesi

I piani mensili della piattaforma streaming Disney+ sono in offerta. Fino al 28 luglio i nuovi clienti e coloro che riattivano un vecchio abbonamento potranno sottoscrivere un nuovo piano a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi, al termine poi scatta il rinnovo automatico al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento, a meno che non si effettui la disdetta prima.

Il catalogo del servizio statunitense offre film di successo (a fine mese è in arrivo il sequel de Il Diavolo veste Prada), nuovi Originals e serie esclusive, nonché i classici senza tempo di Walt Disney, l’intrattenimento di Hulu, i film di animazione targati Pixar, l’intera saga di Star Wars, i film e le serie Marvel, oltre ai documentari di National Geographic.

I nuovi prezzi scontati dei piani mensili di Disney+

Nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale, i prezzi di Disney+ relativi ai piani mensili sono i seguenti:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 3 mesi , poi 6,99 euro al mese salvo eventuale disdetta

, poi 6,99 euro al mese salvo eventuale disdetta Standard: 7,99 euro al mese per 3 mesi , poi 10,99 euro al mese salvo eventuale disdetta

, poi 10,99 euro al mese salvo eventuale disdetta Premium: 10,99 euro al mese per 3 mesi, poi 15,99 euro al mese salvo eventuale disdetta

Il piano Standard con pubblicità permette di usufruire di una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea, mentre la visione di film e serie prevede le interruzioni pubblicitarie. La pubblicità è invece assente nel piano Standard, che rispetto al piano più economico aggiunge anche l’opzione Download, grazie alla quale gli utenti possono scaricare i propri contenuti preferiti e vederli in un secondo momento anche offline. Per un’esperienza di visione completa c’è infine il piano Premium, che mette a disposizione la qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni in simultanea e il supporto al Dolby Atmos.

https://youtu.be/zmBg3eo3PKM?si=-IE4qfUDSD_4f5c2