Quando esce Odissea in streaming e dove vederlo

Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, è appena arrivato nei cinema italiani e l’impressione è che rimarrà in programmazione per diverse settimane. Sull’aggregatore Rotten Tomatoes ha già raccolto voti tra il 96% e il 97%, su Metacritic ha un rating di 89/100. Molti si stanno chiedendo quando arriverà in streaming e su quale piattaforma, cerchiamo di fare chiarezza.

Odissea in streaming? Le ipotesi più accreditate

La data non è ancora stata annunciata, ma è probabile che bisognerà aspettare fino a novembre, nella migliore delle ipotesi. È la stima suggerita considerando le altre grandi produzioni, solitamente sul piccolo schermo circa quattro mesi dopo aver dato il via alla distribuzione nelle sale.

Per quanto riguarda invece la piattaforma che lo ospiterà, trattandosi di una pellicola Universal Pictures, negli Stati Uniti dovrebbe essere Peacock. In Italia il servizio non è accessibile, ma come per altre uscite dello studio potrebbe arrivare su Sky e di conseguenza su NOW.

Il film è la rivisitazione del poema di Omero, girato da Nolan in diverse parti del mondo utilizzando una nuova tecnologia di ripresa IMAX. Tra gli interpreti ci sono Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron. La durata è importante: 172 minuti, pieni di intrecci temporali come da tradizione per il regista di Interstellar e Oppenheimer.

Un film horror dopo il viaggio di Ulisse?

Circolano già indiscrezioni anche sul suo prossimo film. Il diretto interessato ha già dichiarato che non arriverà prima del 2029 (da Dunkirk in poi, fa uscire uno ogni tre anni esatti). In un’intervista ha ammesso che gli piacerebbe girare un horror, genere che ha solo sfiorato nelle sue pellicole. Qualcuno ipotizza un adattamento di Alle montagne della follia, romanzo pubblicato da H.P. Lovecraft negli anni 30. Ovviamente, non ci sono conferme ufficiali, solo speculazioni. In ogni caso sarà una lunga attesa.