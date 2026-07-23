 Amazon Luna su Prime Video: film, serie e giochi in un solo posto
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Amazon Luna su Prime Video: film, serie e giochi in un solo posto

Prime Video accoglie Amazon Luna e il cloud gaming: si gioca direttamente in streaming sui dispositivi Fire TV, usando lo smartphone.
Amazon Luna su Prime Video: film, serie e giochi in un solo posto
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Prime Video accoglie Amazon Luna e il cloud gaming: si gioca direttamente in streaming sui dispositivi Fire TV, usando lo smartphone.
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Il cloud gaming di Amazon Luna integrato nello streaming di Prime Video. È con questa mossa che l’azienda vuole dare ulteriore slancio alla sua piattaforma, completamente rinnovata lo scorso anno. Al momento l’iniziativa riguarda solo gli Stati Uniti e il Regno Unito, più avanti arriverà anche negli altri territori.

Guarda Masters of the Universe in streaming

I giochi di Amazon Luna su Prime Video

L’accesso avviene attraverso la sezione Giochi mostrata dal servizio, a fianco di quelle per film, serie e sport in diretta. La compatibilità è prevista con tutti i dispositivi basati sulla tecnologia Fire TV, utilizzando lo smartphone come controller.

L'integrazione di Amazon Luna sulla piattaforma Prime Video

L’approccio è casual, da party game, ma dando uno sguardo al catalogo ci si accorge che non mancano titoli AAA, come nel caso di FC 26, Indiana Jones e l’Antico Cerchio e Hogwarts Legacy. C’è anche Dispatch, meno conosciuto, ma a cui consigliamo di dare una chance se possibile.

Menzione d’onore per Masters of the Universe: Legends Unite, al debutto proprio nei giorni che vedono il nuovo film Masters of the Universe arrivare in streaming su Prime Video, senza costi aggiuntivi per chi ha un abbonamento Prime attivo. Chiudiamo con il commento di Jeff Gattis, General Manager della divisione Gaming di Amazon.

Per molte persone, trovare giochi è stato più difficile del dovuto. Integrare Luna in Prime Video permette agli abbonati Prime di scoprire i giochi in modo più naturale e, se ne trovano uno di loro gradimento, ci cliccano sopra e possono accedervi. Questo significa meno tempo speso a cercare e più tempo per giocare agli ottimi titoli inclusi nell’abbonamento Prime.

Guarda Masters of the Universe in streaming

L’idea di unire streaming e cloud gaming può effettivamente spingere più persone a provare questa formula per l’accesso ai titoli, ancora oggi poco conosciuta e poco sfruttata. Non prevede alcun download né installazione in locale. Insomma, si gioca da remoto e con una connessione veloce in fibra non dovrebbero esserci particolari problemi di lag.

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Fonte: Amazon Game Studios

Pubblicato il 23 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 lug 2026
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