Windows 11, arrivano i giochi Xbox classici con la retrocompatibilità

Blinx: The Time Sweeper; Conker: Live and Reloaded; Crimson Skies: High Road to Revenge; Fuzion Frenzy. Quattro giochi che per vent’anni sono esistiti solo su Xbox, adesso girano su PC. Microsoft lancia la retrocompatibilità Xbox su Windows, un’anteprima con quattro titoli classici e la promessa di portarne molti altri.

Chi possiede già una copia digitale di questi giochi, può giocarci su PC o sugli handheld Xbox Ally e Ally X senza riacquistarli. Altrimenti, sono disponibili per l’acquisto e inclusi in tutti i piani Xbox Game Pass.

I giochi della prima Xbox girano finalmente su PC

Non sono semplici emulazioni grezze. Microsoft ha aggiunto funzionalità PC ai quattro titoli: supporto VSync, upscaling fino a 4x della risoluzione, filtro anisotropico, anti-aliasing migliorato, modalità finestra e schermo intero. Il gameplay originale resta intatto, la grafica si adatta allo schermo del 2026.

Gli Achievement arriveranno nei prossimi mesi, una delle funzionalità più richieste sia su console che su PC. Impostazioni di lingua e audio personalizzabili incluse.

Requisiti

Sulla maggior parte dei PC moderni gireranno senza problemi, ma chiaramente serve Windows 11. Requisiti minimi: GPU Nvidia GTX 950 o equivalente, CPU Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1200, 8 GB di RAM. Per le impostazioni migliori, Microsoft consiglia una GTX 1070 Ti e un processore a sei core.

Questo segna l’inizio di uno sforzo più ampio per preservare i giochi Xbox del passato e portarli su PC nel tempo , ha dichiarato Jason Ronald, VP next generation di Xbox. Ronald aveva anticipato i giochi Xbox classici su PC all’inizio dell’anno, durante una discussione sulla console next-gen Project Helix.

Microsoft abbatte il muro tra Xbox e PC

Microsoft vuole unificare l’ecosistema Xbox e PC. Dopo aver annunciato una funzione disc-to-digital per convertire i giochi fisici in licenze digitali, l’azienda porta ora i primi classici Xbox su Windows. Il confine tra console e PC si assottiglia sempre di più, e questi quattro titoli rappresentano solo l’inizio.

E per chi nel 2003 passava i pomeriggi a volare nei cieli di Crimson Skies, rivederlo oggi su PC è un piccolo viaggio nel tempo.