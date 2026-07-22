Windows 11, tema scuro anche per la finestra Proprietà

Il tema scuro su Windows 11 è una benedizione, soprattutto per chi trascorre intere giornate di fronte al monitor. Lo stesso vale anche per gli altri sistemi operativi, sia chiaro. Personalmente, non potrei più farne a meno, trovo accecante qualsiasi interfaccia che utilizza il bianco come colore di sfondo (sarà forse l’età). Microsoft si è impegnata parecchio nel corso degli ultimi anni per supportarlo al meglio, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Lo sa bene la stessa software house, che di recente ha chiesto aiuto agli sviluppatori. Oggi si segnala un’altra piccola, ma importante novità su questo fronte.

Proprietà con tema scuro su Windows 11: ci siamo

È quella che riguarda l’aver reso coerente con il tema scuro anche la finestra di dialogo Proprietà, rimasta sostanzialmente invariata dalle vecchie edizioni della piattaforma. Lo screenshot qui sotto è stato condiviso con un post su X dall’utente starry, coinvolto nella fase di test del programma Insider: ecco come appare nella build 26300.8935 rilasciata nel canale Experimental.

Per fare un confronto, oggi, anche se è attivo il tema scuro del sistema operativo, il look rimane quello di sempre.

Come sempre, sarà necessaria una fase di test prima di poter vedere la novità arrivare su tutti i PC, anche di chi non partecipa al programma Insider. Non sarà tra i cambiamenti in arrivo a breve, che riguarderanno invece la ricerca dei file, il menu Start, i widget, la barra delle applicazioni e altro ancora.

Windows 11 è un cantiere aperto. E per dirla tutta, Microsoft non fa nulla per nasconderlo. Anzi, nell’ultimo periodo si è dimostrata disposta ad ascoltare i feedback degli utenti per intervenire su alcuni punti deboli e criticità, uno su tutti l’eccessiva integrazione di funzionalità legate all’intelligenza artificiale. È senza dubbio un passo nella giusta direzione, una promessa formulata che ora va però mantenuta fino in fondo.