 Windows 11, tema scuro anche per la finestra Proprietà
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows 11, tema scuro anche per la finestra Proprietà

Il tema scuro di Windows 11 raggiunge anche finestra di dialogo Proprietà, ecco lo screenshot catturato in una build per gli Insider.
Windows 11, tema scuro anche per la finestra Proprietà
Informatica Sistemi operativi
Il tema scuro di Windows 11 raggiunge anche finestra di dialogo Proprietà, ecco lo screenshot catturato in una build per gli Insider.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il tema scuro su Windows 11 è una benedizione, soprattutto per chi trascorre intere giornate di fronte al monitor. Lo stesso vale anche per gli altri sistemi operativi, sia chiaro. Personalmente, non potrei più farne a meno, trovo accecante qualsiasi interfaccia che utilizza il bianco come colore di sfondo (sarà forse l’età). Microsoft si è impegnata parecchio nel corso degli ultimi anni per supportarlo al meglio, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Lo sa bene la stessa software house, che di recente ha chiesto aiuto agli sviluppatori. Oggi si segnala un’altra piccola, ma importante novità su questo fronte.

Proprietà con tema scuro su Windows 11: ci siamo

È quella che riguarda l’aver reso coerente con il tema scuro anche la finestra di dialogo Proprietà, rimasta sostanzialmente invariata dalle vecchie edizioni della piattaforma. Lo screenshot qui sotto è stato condiviso con un post su X dall’utente starry, coinvolto nella fase di test del programma Insider: ecco come appare nella build 26300.8935 rilasciata nel canale Experimental.

La finestra di dialogo Proprietà con il tema scuro, su Windows 11

Per fare un confronto, oggi, anche se è attivo il tema scuro del sistema operativo, il look rimane quello di sempre.

Com'è oggi la finestra di dialogo Proprietà di Windows 11

Come sempre, sarà necessaria una fase di test prima di poter vedere la novità arrivare su tutti i PC, anche di chi non partecipa al programma Insider. Non sarà tra i cambiamenti in arrivo a breve, che riguarderanno invece la ricerca dei file, il menu Start, i widget, la barra delle applicazioni e altro ancora.

Windows 11 è un cantiere aperto. E per dirla tutta, Microsoft non fa nulla per nasconderlo. Anzi, nell’ultimo periodo si è dimostrata disposta ad ascoltare i feedback degli utenti per intervenire su alcuni punti deboli e criticità, uno su tutti l’eccessiva integrazione di funzionalità legate all’intelligenza artificiale. È senza dubbio un passo nella giusta direzione, una promessa formulata che ora va però mantenuta fino in fondo.

Fonte: starry, X

Pubblicato il 22 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11: arriva il pulsante Copilot su Esplora File

Windows 11: arriva il pulsante Copilot su Esplora File
Windows 11 25H2: ecco le novità in arrivo a fine mese

Windows 11 25H2: ecco le novità in arrivo a fine mese
Microsoft rilascia un aggiornamento urgente per Windows 11

Microsoft rilascia un aggiornamento urgente per Windows 11
Windows 11 Vs Linux: chi vince tra AI, LLM locali e rendering video

Windows 11 Vs Linux: chi vince tra AI, LLM locali e rendering video
Windows 11: arriva il pulsante Copilot su Esplora File

Windows 11: arriva il pulsante Copilot su Esplora File
Windows 11 25H2: ecco le novità in arrivo a fine mese

Windows 11 25H2: ecco le novità in arrivo a fine mese
Microsoft rilascia un aggiornamento urgente per Windows 11

Microsoft rilascia un aggiornamento urgente per Windows 11
Windows 11 Vs Linux: chi vince tra AI, LLM locali e rendering video

Windows 11 Vs Linux: chi vince tra AI, LLM locali e rendering video
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
22 lug 2026
Link copiato negli appunti