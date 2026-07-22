Windows 11: arriva il pulsante Copilot su Esplora File

Microsoft sta cercando di rendere Windows meno invadente: niente più promozioni nella ricerca, Widget più puliti, una barra delle applicazioni migliorata e aggiornamenti che si possono rinviare fino a 35 giorni. Poi aggiunge un pulsante Copilot direttamente nella Home di Esplora File. La promessa di ridurre l’esposizione all’AI, evidentemente, non significa smettere di aggiungere AI ovunque, ma solo con più discrezione…
Microsoft aggiunge “Chiedi a Copilot” su Esplora File, ma al momento non fa nulla
Nella build Release Preview di Windows 11, passare il mouse su un file nella Home di Esplora File mostra due azioni rapide: “Apri percorso file” e “Chiedi a Copilot.” Cliccando su Copilot, l’AI dovrebbe analizzare il file selezionato, aprire una conversazione sul contenuto senza dover prima aprire il file.
Almeno in teoria. Nella build, infatti, il pulsante Copilot sembra solo una scorciatoia per aprire l’app. Non importa se si trova su un PDF, un’immagine o un altro file, Copilot si avvia senza sapere da dove arriva la richiesta. Potrebbe essere un problema temporaneo della Release Preview, ma mostra anche il limite delle versioni di prova. In anteprima non significa “finito”.
Serviva?
Anche quando funzionerà, il valore della funzionalità è discutibile. Esplora File contiene ogni tipo di file immaginabile, documenti, foto, fogli di calcolo enormi, file di sistema, eseguibili, archivi ZIP. Copilot può gestire ragionevolmente un documento o una foto. Ma un foglio Excel da 50.000 righe analizzato da un’azione al passaggio del mouse? Non sembra una cosa realistica.
L’implementazione attuale è abbastanza discreta da non essere fastidiosa, il pulsante appare solo al passaggio del mouse, non occupa spazio permanente. Ma sarebbe gradito un toggle per disattivarlo completamente per chi non lo vuole.