Windows 11: aggiornamenti in pausa fino a 35 giorni

570 vulnerabilità di sicurezza corrette. Quasi il triplo del record del mese scorso. Il Patch Tuesday di luglio è il più grande nella storia di Windows, e arriva con una funzionalità che gli utenti chiedevano da anni: la possibilità di mettere in pausa gli aggiornamenti per 35 giorni e continuare a estendere la scadenza indefinitamente.

Intendiamoci, Microsoft vuole che gli utenti facciano gli aggiornamenti, ma sa, o meglio, ha capito, che forzare non porta a nulla.

570 patch di sicurezza

Secondo Krebs on Security, il Patch Tuesday di luglio corregge almeno 570 vulnerabilità, quasi il triplo del rilascio record del mese scorso. Microsoft ha detto che possiamo aspettarci numeri simili nei prossimi rilasci, grazie all’uso dell’AI (MDASH) per identificare le vulnerabilità più velocemente.

Più patch non significa che Windows è meno sicuro, semplicemente che gli strumenti AI scovano più problemi di quanti gli esseri umani trovavano prima. È una buona notizia, in fondo.

È possibile rinviare gli aggiornamenti fino a 35 giorni (e oltre)

La funzionalità, testata con gli Insider all’inizio dell’anno, è ora disponibile per tutti. È possibile mettere in pausa gli aggiornamenti per 35 giorni e poi estendere la scadenza ripetutamente. In pratica, si possono rinviare gli aggiornamenti per sempre.

È l’ammissione di colpa che gli aggiornamenti forzati, quelli che riavviavano il PC durante una presentazione o installavano Copilot senza chiedere il permesso, hanno eroso la fiducia. Dare agli utenti il controllo su quando aggiornare è il primo passo per riconquistarla.

Le altre novità

Ripristino “Point-in-time”: ripristinate il PC, app, impostazioni e file, a uno stato precedente. È il Time Machine di macOS su Windows.

Opzioni di personalizzazione per i Widget. Strumento di ingrandimento più preciso. Stabilità migliorata con dispositivi Bluetooth specifici. Tutto parte della build KB5101650, già anticipata nell’aggiornamento opzionale di giugno.