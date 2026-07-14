Office 2024 Pro a 16,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €: ultime ore dei saldi Godeal24

Microsoft propone Office 2024 Pro a 249 € e Windows 11 Pro a 199 €, per un costo complessivo di 448 € se acquistati separatamente. Con la promozione estiva di Godeal24, invece, è possibile acquistare entrambi a 28,25 €: licenze genuine, attivazione permanente e consegna digitale in pochi minuti.
Per chi preferisce acquistare i prodotti separatamente, Office 2024 Pro è disponibile a 16,99 € con licenza perpetua, comprensiva delle versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint e Outlook, senza alcun rinnovo.
Windows 11 Pro, invece, è in offerta a 12,25 € e include le funzionalità più recenti del sistema operativo Microsoft, strumenti basati sull’intelligenza artificiale e funzionalità avanzate dedicate alla produttività. Anche in questo caso si tratta di un acquisto una tantum, senza abbonamenti o costi ricorrenti.
Le licenze offerte sono le stesse dei prodotti ufficiali: cambia soltanto il prezzo. La promozione estiva di Godeal24 è però nelle sue fasi finali e, al termine dell’iniziativa, i prezzi torneranno ai valori standard. Chi era in attesa di acquistare potrebbe quindi approfittare delle ultime ore disponibili.
Licenze Microsoft Office originali con sconti fino al 90%
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16.99€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 39.99€ (Solo 13.33€/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54.25€ (Solo 27.13€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76.25€ (Solo 25.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124€ (Solo 24.8€/PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Windows 11 Pro con AI a partire da 12,25 €
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Solo 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Solo 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Solo 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Bundle Office + Windows (codice sconto: SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 25€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 15€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 59€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36.99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 44.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 44.99€
Altri software in promozione
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13.93€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro – 1 PC (Abbonamento permanente) – 25.59€
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 propone licenze software digitali con consegna immediata, senza costi di spedizione e senza spese nascoste. Oltre alla vendita delle licenze Microsoft, offre assistenza tecnica gratuita sia prima sia dopo l’acquisto.
La piattaforma può contare su migliaia di recensioni degli utenti e su un punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot, confermandosi una delle soluzioni più conosciute per chi desidera acquistare licenze software a prezzi competitivi.
Per informazioni è possibile contattare il servizio clienti all’indirizzo: service@godeal24.com.
In collaborazione con Godeal24