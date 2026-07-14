Office 2024 Pro a 16,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €: ultime ore dei saldi Godeal24

Microsoft propone Office 2024 Pro a 249 € e Windows 11 Pro a 199 €, per un costo complessivo di 448 € se acquistati separatamente. Con la promozione estiva di Godeal24, invece, è possibile acquistare entrambi a 28,25 €: licenze genuine, attivazione permanente e consegna digitale in pochi minuti.

Per chi preferisce acquistare i prodotti separatamente, Office 2024 Pro è disponibile a 16,99 € con licenza perpetua, comprensiva delle versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint e Outlook, senza alcun rinnovo.

Windows 11 Pro, invece, è in offerta a 12,25 € e include le funzionalità più recenti del sistema operativo Microsoft, strumenti basati sull’intelligenza artificiale e funzionalità avanzate dedicate alla produttività. Anche in questo caso si tratta di un acquisto una tantum, senza abbonamenti o costi ricorrenti.

Le licenze offerte sono le stesse dei prodotti ufficiali: cambia soltanto il prezzo. La promozione estiva di Godeal24 è però nelle sue fasi finali e, al termine dell’iniziativa, i prezzi torneranno ai valori standard. Chi era in attesa di acquistare potrebbe quindi approfittare delle ultime ore disponibili.

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 propone licenze software digitali con consegna immediata, senza costi di spedizione e senza spese nascoste. Oltre alla vendita delle licenze Microsoft, offre assistenza tecnica gratuita sia prima sia dopo l’acquisto.

La piattaforma può contare su migliaia di recensioni degli utenti e su un punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot, confermandosi una delle soluzioni più conosciute per chi desidera acquistare licenze software a prezzi competitivi.

Per informazioni è possibile contattare il servizio clienti all’indirizzo: service@godeal24.com.

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