 iOS 27 beta pubblica disponibile: come installarla e tutte le novità
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iOS 27 beta pubblica disponibile: come installarla e tutte le novità

Apple rilascia la beta pubblica di iOS 27. Ecco come installarla, quali iPhone sono compatibili e tutte le novità, da Siri AI a Liquid Glass.
iOS 27 beta pubblica disponibile: come installarla e tutte le novità
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Apple rilascia la beta pubblica di iOS 27. Ecco come installarla, quali iPhone sono compatibili e tutte le novità, da Siri AI a Liquid Glass.
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La beta pubblica di iOS 27 è uscita e chiunque abbia un iPhone compatibile può installarla. La novità principale è Siri AI, la revisione alimentata dall’intelligenza artificiale che Apple aveva ritardato e che adesso funziona. “Funziona” è già un grande complimento per Siri, anche se le risposte restano brevi.

Disponibili anche la beta pubblica di iPadOS 27, watchOS 27 e macOS 27 Golden Gate.

Come installare la beta pubblica di iOS 27

Basta andare sulla pagina del programma beta Apple e registrarsi. Fare un backup del dispositivo, sul serio, meglio farlo. Aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. In cima si vedrà “Aggiornamenti Beta.” Toccare e selezionare la beta pubblica di iOS 27. Stessa procedura per gli altri dispositivi Apple.

iOS 27 è compatibile con iPhone 11 e successivi, oltre a iPhone SE di seconda generazione e modelli più recenti. Apple Intelligence invece, è compatibile con iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPhone 16 o successivi.

Va detto che è una beta, anche se pubblica, quindi più stabile di quella sviluppatori, è possibile riscontrare degli errori inaspettati. La batteria potrebbe scaricarsi più velocemente del solito, alcune app potrebbero non funzionare correttamente. Come al solito, spetta all’utente decidere se il rischio vale la pena o se preferibile aspettare il rilascio ufficiale in autunno. Se qualcosa va storto, il backup permette comunque di tornare indietro.

Cosa c’è nella beta

Siri AI con app separata, Write with Siri in tutto il sistema, opzioni per velocità e espressività della voce. Visual Intelligence nella Fotocamera. Neural Engine ottimizzato per modelli AI oltre 1 GB. HomeKit Secure Video con elaborazione on-device. Liquid Glass come linguaggio di design. Le funzionalità nella beta sviluppatori 1, 2 e 3 adesso sono accessibili a tutti.

Fonte: Apple

Pubblicato il 14 lug 2026

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Tiziana Foglio
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14 lug 2026
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