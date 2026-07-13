Microsoft modifica Windows 10 con elementi di Windows 11

Un utente Reddit chiamato Androbots ha notato qualcosa di strano nella pagina “Informazioni” delle Impostazioni di Windows 10: elementi visivi di Windows 11 appiccicati sopra l’interfaccia di Windows 10. Come un quadro moderno appeso in una stanza barocca.

I bordi arrotondati di Windows 11 accanto agli angoli squadrati di Windows 10. Due epoche di design Microsoft che coabitano nella stessa pagina, senza che nessuno abbia pensato di armonizzarle. Il post ha ricevuto molti upvote. Gli utenti concordano: è brutto.

Windows 10, l’ultimo aggiornamento crea un’interfaccia “ibrida” che irrita gli utenti, cos’è successo

Microsoft sta modernizzando alcuni elementi dell’interfaccia di Windows 10, incluso lo spinner dell’era Windows 8 e la finestra di dialogo Esegui, usando componenti di design di Windows 11. Ma il risultato sulla pagina “Informazioni” è un mosaico di due linguaggi visivi diversi che non comunicano tra loro. L’utente ha provato a ripristinare il design originale, ma non c’è stato niente da fare.

Windows 10 non è più ufficialmente supportato, a parte gli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU). Microsoft ha poche ragioni per investire tempo nella coerenza visiva di un sistema operativo che vuole che abbandoniamo. Il focus dell’azienda è su Windows 11, sull’AI e su Copilot, e recentemente è emerso che Redmond sta lavorando su un sistema operativo Windows AI dedicato basato sul web.

Correggere un’incoerenza visiva nella pagina “Informazioni” di un OS che non supporta più non è nella lista delle priorità.

L’anno scorso, Microsoft ha elogiato il proprio design di Windows definendolo “speciale”, aggiungendo che il feedback degli utenti da solo non avrebbe reso possibile quel risultato. Forse è vero. Ma il feedback degli utenti avrebbe probabilmente impedito di incollare pezzi di Windows 11 dentro Windows 10 come se fossero adesivi su un diario delle vacanze.