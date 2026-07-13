Windows 10 ESU: nell'email, Microsoft dice una mezza verità

Rimani al sicuro per un altro anno. Si apre così l’email che Microsoft sta inviando agli utenti con un PC ancora fermo a Windows 10 e che hanno aderito al programma ESU (Extended Security Updates). Come scritto a fine giugno, la software house ha annunciato l’estensione per un anno del supporto gratuito al suo vecchio sistema operativo. Non avrebbe potuto fare altrimenti, considerando quanti stanno ancora facendo affidamento sulla piattaforma.

Estensione Windows 10 ESU, arrivano le email

Oggi, la redazione del sito Windows Latest racconta che stanno arrivando i messaggi inviati per comunicare la novità. Si presentano come nello screenshot qui sotto. Per beneficiarne non è necessaria alcuna azione: semplicemente, si continueranno a ricevere aggiornamenti per la sicurezza fino al 12 ottobre 2027, la scadenza è stata posticipata rispetto al 13 ottobre 2026 previsto inizialmente.

La protezione offerta da Windows 10 Extended Security Updates (ESU) è stata estesa.

Sottolinea che si tratta di una decisione presa per consentire all’utente il passaggio a un nuovo PC. Il programma nasce infatti per questo, per non lasciare esposti e vulnerabili quelli che non soddisfano i requisiti hardware per effettuare il salto al più recente Windows 11.

Sappiamo che il passaggio a un nuovo PC può richiedere tempo. Nell’ambito del nostro impegno costante per garantire la sicurezza dei clienti durante la transizione, il programma […] viene esteso di un anno.

Microsoft, però, ignora volontariamente un dettaglio molto importante, dice una mezza verità: qualcuno non ha ancora eseguito l’upgrade non perché non abbia abbastanza RAM, spazio su disco o un processore lento, ma perché non vuole. C’è chi preferisce rimanere su W10 ritenendolo migliore di W11. Lo stesso gruppo di Redmond in qualche modo lo pensa, considerando l’impegno preso per rendere l’ultimo sistema operativo più simile al precedente, ripulendolo da funzionalità che nessuno ha mai chiesto e inserite a forza, a partire da quelle di intelligenza artificiale.