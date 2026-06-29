Perché Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10

Con un annuncio un po’ in sordina, la scorsa settimana Microsoft ha fatto sapere che, anche attraverso l’accesso gratuito al programma ESU (Extended Security Updates) dedicato a Windows 10, sarà possibile ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 12 ottobre 2027. È certamente una buona notizia per gli utenti fermi alla vecchia versione del sistema operativo, ma cosa significa per la software house? E perché è stata presa questa decisione?

Perché Microsoft continua ad aggiornare Windows 10?

Il supporto ufficiale a W10 è terminato il 14 ottobre 2025. Da lì in poi, il gruppo di Redmond avrebbe voluto vedere milioni e milioni di utenti passare al successore Windows 11. Così è stato, ma solo in parte. Qualcuno non ha potuto effettuare l’upgrade per ragioni legate ai requisiti hardware da soddisfare, altri sono stati bloccati dall’obbligo di dover fare i conti con le tante funzionalità AI incluse a forza nella piattaforma (Copilot su tutte). Altri ancora hanno scelto di passare a una distribuzione Linux.

E poi ci sono i numeri. Secondo l’analisi di StatCounter, a fine maggio il 26,21% dei PC con installato il sistema operativo faceva girare Windows 10, più di uno su quattro. La percentuale è in calo (un anno fa era il 53,19%), ma non così rapidamente come sperato da Microsoft. Nello stesso periodo, W11 è cresciuto dal 43,22% al 71,84%.

Per la software house, assicurare un altro anno di aggiornamenti per la sicurezza significa non lasciare tutti questi utenti esposti a vulnerabilità e attacchi. Sa bene che le conseguenze potrebbero essere disastrose. Questi update non includono alcuna nuova funzionalità.

Come effettuare l’accesso al programma ESU

Ricordiamo che per l’accesso gratuito al programma Extended Security Updates è sufficiente sincronizzare il proprio PC con un account Microsoft e seguire le istruzioni mostrate dall’utility Windows Update. Altrimenti, in alternativa c’è la formula a pagamento offerta al prezzo di 31,99 euro su base annuale.