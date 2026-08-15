Windows 11: ecco le novità in arrivo a fine agosto

Microsoft ha rilasciato le build 26100.9267 e 26200.9267 (KB5120998) per Windows 11 24H2 e 25H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Si tratta dell’ultimo step prima della distribuzione agli utenti, quindi le novità dovrebbero essere incluse nell’aggiornamento opzionale di fine agosto. Quelle più attese riguardano barra delle applicazioni e menu Start.

Dopo oltre 5 anni arrivano le vere novità

Windows 11 non permette di spostare e ridimensionare la barra delle applicazioni, come in Windows 10. A distanza di oltre 5 anni, Microsoft ha finalmente aggiunto le relative opzioni nelle impostazioni. Dopo aver installato le build 26100.9267 e 26200.9267, gli utenti potranno spostare la barra delle applicazioni ai lati e lungo la parte superiore dello schermo. È possibile anche ridurre l’altezza, non solo la dimensione delle icone.

Tre importanti novità riguardano il menu Start. Gli utenti possono scegliere la dimensione piccola o grande, oltre a quella automatica. La sezione Elementi consigliati è stata rinominata in Recenti e si possono nascondere nome e immagine del profilo.

Microsoft ha inoltre migliorato Windows Seach. Ora è più chiara la provenienza dei risultati (app, file, impostazione, web, store) e si può disattivare la ricerca su web e Microsoft Store, mantenendo solo quella locale per una maggiore privacy. È stato anche velocizzata l’apertura della Home di Esplora file (altri miglioramenti sono già disponibili nell’aggiornamento KB5121003).

Altre novità di rilievo è la protezione amministratore. Consente di ottenere temporaneamente i permessi di amministratore per eseguire alcune attività. Ciò evita di utilizzare un account amministratore permanente. È in pratica la versione Windows del comando sudo di Linux.

Altri miglioramenti riguardano Windows Share, desktop multipli, Task Manager, Windows Update, rete e input. Microsoft ha rilasciato anche la build 28000.2796 di Windows 11 26H1 nel canale Release Preview. Può essere installata solo sui dispositivi con processori Qualcomm Snapdragon X2 e NVIDIA RTX Spark.