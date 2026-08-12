Windows 11 KB5121003 migliora Esplora file e velocizza le app

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento cumulativo KB5121003 per Windows 11 25H2/24H2. Include tutte le novità presenti negli update KB5101684 (opzionale) del 28 luglio e KB5121767 (out-of-band) del 18 luglio, insieme alle patch di sicurezza. L’azienda di Redmond ha migliorato diversi componenti del sistema operativo, tra cui Esplora file, e attivato la funzionalità Low Latency Profile per le app.

Molte novità nell’aggiornamento KB5121003

L’aggiornamento KB5121003 è obbligatorio. Ciò significa che verrà installato automaticamente tramite Windows Update. In alternativa può essere scaricato manualmente dal Microsoft Update Catalog, prestando attenzione all’architettura (x64 o arm64). Al termine, le build di Windows 11 25H2 e Windows 11 24H2 diventeranno 26200.9168 e 26100.9168, rispettivamente.

Microsoft continua a migliorare Esplora file, probabilmente il componente più “difettoso” di Windows 11. Dopo aver installato l’aggiornamento, gli utenti noteranno che la dimensione dei file viene mostrata con le unità di misura più appropriate (KB, MB o GB), invece che solo in KB. È stato eliminato il flash grigio che appare all’avvio e migliorato l’aspetto delle anteprime dei file nella sezione Consigliati della home page.

La barra degli indirizzi di Esplora file supporta ora l’apertura delle cartelle in un nuova scheda con il pulsante centrale del mouse. Novità anche per Windows Search. Vengono correttamente mostrate le app anche quando ci sono errori di digitazione e nomi parziali nel campo di ricerca.

Altri miglioramenti riguardano widget, touchpad, menu Start, Windows Hello, accessibilità, barra delle applicazioni e Windows Update. Una delle novità più utili si chiama Low Latency Profile. La prima versione, disponibile dal mese di giugno, velocizza l’apertura di menu Start, centro notifiche, menu contestuali, impostazioni rapide e altre funzionalità di Windows 11.

Dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5121003, il “trucco” viene sfruttato anche per le app. Il rollout è graduale, quindi non ancora disponibile per tutti. I benefici si notano maggiormente con le app più pesanti, come quello del meteo.

Al momento non ci sono problemi noti. Nei prossimi giorni si scoprirà se l’aggiornamento ha introdotto nuovi bug, sfuggiti al controllo preliminare di Microsoft.

