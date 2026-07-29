 Windows 11 KB5101684 migliora le prestazioni con le novità di K2
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Windows 11 KB5101684 migliora le prestazioni con le novità di K2

È in download l'aggiornamento opzionale KB5101684 per Windows 11, include alcune ottimizzazioni del pacchetto K2 e miglioramenti vari.
Windows 11 KB5101684 migliora le prestazioni con le novità di K2
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È in download l'aggiornamento opzionale KB5101684 per Windows 11, include alcune ottimizzazioni del pacchetto K2 e miglioramenti vari.
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KB5101684 è il nuovo aggiornamento cumulativo distribuito da Microsoft per le versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11, che dopo l’installazione passano rispettivamente alle build 26200.8973 e 26100.8973. Non è obbligatorio come quelli dei Patch Tuesday, ma opzionale. A ogni modo, un buon motivo per scaricarlo c’è: migliora le prestazioni del sistema operativo.

Windows 11 KB5101684 con i miglioramenti K2

Lo si può trovare semplicemente aprendo l’utility Windows Update e verificandone la disponibilità, come fatto per lo screenshot qui sotto. In alternativa ci sono i file .msu caricati dalla software house sul portale Update Catalog, per chi preferisce procedere in modo manuale. Al termine è richiesto un riavvio del PC.

L'aggiornamento KB5101684 per Windows 11 è in download

Le nuove funzionalità da segnalare non sono molte, né rivoluzionarie, ma meritano comunque attenzione. Arriveranno gradualmente su tutti i computer con un rollout progressivo. Una riguarda Esplora file, che migliora la visualizzazione delle dimensioni dei file selezionando la modalità Dettagli, scegliendo automaticamente l’unità di misura più adatta (KB, MB, GB), mentre fino a oggi ha sempre e solo mostrato il valore in KB.

Le novità più importanti di KB5101684 sono quelle che Microsoft ha promesso quando ha annunciato l’arrivo del pacchetto K2. Una di queste riguarda Windows Search, che è in grado di gestire meglio gli errori di battitura (ad esempio ipostazioni) riconoscendo comunque il comando. Sono inoltre stati corretti alcuni bug legati al menu Start (ordine errato delle applicazioni fissate) ed è stata incrementata la reattività del processo explorer.exe, in particolare attivando la Visualizzazione attività (Win+Tab) e gestendo più desktop.

A questo si aggiungono il proseguimento del rollout di Secure Boot su un numero maggiore di PC, il miglioramento dei controlli di precisione via touchpad, quello per il riconoscimento biometrico di Windows Hello e un immancabile elenco di bugfix. Tutti i cambiamenti saranno inclusi nell’aggiornamento cumulativo obbligatorio che verrà distribuito l’11 agosto con il prossimo Patch Tuesday.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 29 lug 2026

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