Windows K2 è il piano di Microsoft per migliorare Windows 11

Sappiamo che Microsoft ha finalmente deciso di ascoltare gli utenti e i loro feedback, mettendo mano a Windows 11 per renderlo un sistema operativo migliore. A quanto pare, il progetto è noto internamente come Windows K2 ed è stato lanciato nella seconda metà del 2025. Attenzione: non si tratta di una nuova versione dell’OS, è bene chiarirlo per evitare malintesi, non significa che arriverà Windows 12 o un’altra edizione della piattaforma.

W11 non convince? Microsoft prepara la svolta K2

Lo ha rivelato Zac Bowden di Windows Central, raccogliendo informazioni dagli insider e dallo stesso gruppo di Redmond. Non si tratta di una semplice operazione di facciata per ripulire una reputazione almeno in parte compromessa negli ultimi anni, ma di un vero e proprio impegno che mira a recuperare la fiducia degli utenti. Innanzitutto, via l’integrazione forzata dell’intelligenza artificiale (almeno all’apparenza), poi verrà messo mano a componenti essenziali come la barra delle applicazioni e la gestione degli aggiornamenti.

Per raggiungere il suo obiettivo, Microsoft si sta ispirando a tre principi fondamentali: prestazioni, cura nei dettagli e affidabilità. Per quanto riguarda le performance, chi ha un PC con W11 sa bene come ci sia margine di miglioramento: su questo fronte, gli interventi sono pianificati soprattutto per Esplora file, l’esperienza di gaming e l’esecuzione delle app in background. Il sistema operativo potrebbe inoltre diventare più affidabile mettendo mano a Windows Update e richiedendo un solo riavvio mensile. Per quanto riguarda l’interfaccia, la software house si sta basando sul framework WinUI 3, con l’obiettivo di mandare in pensione vecchie componenti come il Pannello di controllo e con l’intento di ridisegnare per intero il menu Start, nonostante siano trascorsi pochi mesi dall’ultimo restyling.

I frutti del progetto K2 si vedranno un po’ per volta, forse già a partire da questa primavera. Il progetto non ha una scadenza fissata, andrà avanti finché quando sarà necessario. Dopo anni in cui i feedback sono serviti a poco o nulla, forse le cose stanno per cambiare. La promessa è stata formulata, ora va mantenuta.