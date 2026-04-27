Windows 11 senza Copilot: pulizia solo apparente?

A fine marzo, Microsoft ha presentato un elenco di impegni per migliorare la qualità di Windows 11. Uno di essi è l’eliminazione di Copilot da alcune app. L’azienda di Redmond ha iniziato l’opera di “pulizia”, ma con risultati discutibili. Per i dispositivi gestiti con determinate versioni del sistema operativo è possibile invece utilizzare un criterio di gruppo per rimuovere l’app dell’assistente.

Copilot c’è ancora in Notepad

Microsoft ha integrato Copilot in Windows 11 e in molte app, tra cui Edge, Foto, Widget, Snipping Tool e Notepad. A fine marzo, Pavan Davuluri (Presidente del gruppo Windows + Devices) ha promesso che Copilot rimarrà solo nelle app in cui è veramente utile. Il dirigente ha usato però le parole generiche “riduzione degli entry point non necessari“. Il significato è ora chiaro per due app.

Nella versione 11.2512.26.0 di Notepad (Blocco note) era visibile l’icona Copilot nella barra degli strumenti (in alto a destra). Nelle impostazioni era presente la relativa voce Copilot. Nell’ultima versione 11.2512.29.0 dell’app è stata eliminata l’icona Copilot, ma non le funzionalità AI (scrivi, riscrivi, riassumi, rendi più breve, rendi più lungo, cambia tono e cambia formato).

In pratica, Microsoft ha solo modificato nome e icona. Copilot è diventato Strumenti di scrittura. Come prima, gli utenti possono rimuovere la relativa icona disattivando la voce nelle impostazioni, ma le funzionalità AI verranno solo nascoste (non eliminate).

Microsoft ha invece mantenuto la promessa con Snipping Tool (Strumento di cattura). Nella versione più recente non c’è più l’icona Copilot. In questo caso, l’assistente è stato completamente rimosso.

Da alcuni giorni è inoltre disponibile un nuovo criterio di gruppo che consente di eliminare l’app Copilot dai dispositivi gestiti con Windows 11 Pro, Enterprise, Education, IoT Enterprise e IoT Enterprise LTSC. Il criterio è stato aggiunto con l’aggiornamento KB5083769 per Windows 11 25H2/24H2 del 14 aprile.

Devono essere però soddisfatte tre condizioni: Microsoft 365 Copilot è installato, Copilot non è stato installato dall’utente e Copilot non è stato avviato negli ultimi 28 giorni. Gli utenti possono eventualmente reinstallare l’app in seguito.