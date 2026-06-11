OneDrive per Mac diventa più veloce e affidabile

Nel 2022, Microsoft ha apportato modifiche architetturali a OneDrive per Mac che hanno avuto un effetto collaterale: una cartella cache nascosta che, col tempo, causava problemi di affidabilità e prestazioni. Microsoft ha ammesso il problema, e adesso lo risolve con un nuovo motore di sincronizzazione. OneDrive per Mac versione 26.098 promette sincronizzazione fino a due volte più veloce, minore utilizzo di CPU e memoria e una maggiore efficienza energetica.

Per chi usa OneDrive su Mac e si è chiesto perché il client fosse più lento e più pesante di quanto avrebbe dovuto, era la cartella nascosta.

OneDrive per Mac, cosa cambia

Il vecchio motore di sincronizzazione usava una cartella cache nascosta che cresceva nel tempo e peggiorava le prestazioni. Il nuovo motore usa la sincronizzazione nativa, integrandosi più profondamente nel sistema operativo macOS.

La cartella nascosta esiste ancora, ma archivia solo i file non ancora caricati, i tipi di file link e i pacchetti macOS. Anche con centinaia di file, non supera qualche megabyte, contro i gigabyte potenziali della versione precedente. In questo modo, la sincronizzazione è circa due volte più veloce e usa meno risorse di sistema.

Supporto drive esterni

Il nuovo motore abilita anche il supporto per drive esterni, è possibile tenere la cartella OneDrive su un’unità rimovibile, purché soddisfi i requisiti. Per chi lavora su Mac con SSD piccoli, spostare OneDrive su un drive esterno libera spazio significativo.

Il rollout è in corso per gli Insider di Microsoft 365. Per controllare se il proprio Mac ha il nuovo motore, basta aprire OneDrive, andare nella scheda “Informazioni” e controllare la versione dell’app. Se termina con qualcosa come “26H,” si ha il nuovo motore. Il rollout agli Insider richiederà qualche settimana. Nessuna data per il canale stabile.