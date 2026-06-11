Gemini 3.5 Live Translate: traduzione in tempo reale

Google ha annunciato un nuovo modello speech-to-speech. Gemini 3.5 Live Translate permette di effettuare la traduzione della voce in tempo reale. Gli utenti non devono più utilizzare cuffie o auricolari, ma è possibile ascoltare la traduzione in oltre 70 lingue direttamente dall’altoparlante dello smartphone Android.

Disponibile nell’app Google Traduttore

Google Traslate (Traduttore in italiano) è nato come un semplice esperimento circa 20 anni fa. Oggi è uno dei servizi più utilizzati in assoluto. Oltre 1.000 miliardi di parole vengono tradotte ogni mese da miliardi di utenti nel mondo. L’azienda di Mountain View ha ora ulteriormente migliorato il servizio con Gemini 3.5 Live Translate.

È un modello speech-to-speech della famiglia Gemini 3.5 (annunciata al Google I/O) che rileva automaticamente oltre 70 lingue e genera una traduzione vocale naturale, preservando intonazione, ritmo e tono.

A differenza dei sistemi turn-by-turn che attendono che l’interlocutore abbia finito di parlare prima di rispondere, Gemini 3.5 Live Translate genera la voce in modo continuo. Offre un audio fluido senza lunghe pause e segue l’oratore con pochi secondi di ritardo per tutta la durata della sessione.

Gli sviluppatori possono usare Gemini 3.5 Live Translate tramite Gemini Live API e Google AI Studio. I risultati dei test preliminari hanno confermato eccellente qualità, accuratezza e bassa latenza. Gli abbonati a Google Workspace (inizialmente solo le aziende selezionate) potranno sfruttare il modello durante le riunioni con Google Meet.

Gli utenti consumer possono già usare Gemini 3.5 Live Translate tramite Google Traduttore per Android e iOS. Su Android è disponibile la “modalità ascolto” che permette di ascoltare la traduzione direttamente dal microfono. È quindi sufficiente avvicinare lo smartphone all’orecchio, come una normale telefonata.

All’audio generato dal modello viene applicato il watermark SynthID che indica l’uso dell’intelligenza artificiale.