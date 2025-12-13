Google migliora il traduttore con Gemini 2.5

Google ha annunciato il nuovo modello Gemini 2.5 Flash Native Audio per agenti vocali live. Le sue avanzate capacità speech-to-speech sono state sfruttate per migliorare l’app Traslate (Traduttore). È disponibile inoltre per la traduzione in tempo reale con auricolari e per la funzionalità Search Live.

Traduzione migliore con Gemini 2.5

Grazie a Gemini 2.5 Flash Native Audio, la traduzione è più accurata e naturale, in quanto vengono catturate le sfumature del parlato umano, preservando intonazione, ritmo e intensità. L’app Translate riconosce correttamente le frasi che contengono modi di dire, espressioni locali o slang.

Il nuovo modello comprende più lingue simultaneamente in un’unica sessione (non è necessario cambiare le impostazioni), rileva automaticamente la lingua parlata e avvia la traduzione. Inoltre può filtrare i rumori ambientali in modo da poter conversare comodamente anche in ambienti rumorosi all’aperto.

L’aggiornamento per Translate è disponibile su Android, iOS e web in India e Stati Uniti con supporto per la traduzione tra inglese e circa 20 lingue.

Gemini 2.5 Native Audio viene utilizzato anche per la traduzione live con gli auricolari. È sufficiente toccare il pulsante “Live translate” nell’app Android per avviare la traduzione bidirezionale. Ad esempio, una persona che parla inglese ascolterà la traduzione delle parole pronunciate da un italiano negli auricolari, mentre l’italiano ascolterà la traduzione nella sua lingua attraverso gli altoparlanti dello smartphone.

La funzionalità può essere sfruttata anche per tradurre in tempo reale film e serie TV. Al momento è disponibile in Messico, India e Stati Uniti con supporto per oltre 70 lingue. Nel corso del 2026 verrà estesa ad altri paesi e su iOS.

Infine, Gemini 2.5 Flash Native Audio sarà disponibile in Search Live. È sufficiente toccare l’icona Live nell’app Google (Android e iOS) per avviare una conversazione bidirezionale con Gemini su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera. Questa novità verrà offerta nelle prossime settimane solo negli Stati Uniti.