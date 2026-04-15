Windows 11 KB5083769: molte novità e miglioramenti

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5083769 per Windows 11 25H2/24H2. Include novità e miglioramenti introdotti con l’update opzionale del 26 marzo (KB5079391), la cui distribuzione è stata sospesa per un bug risolto con l’aggiornamento di emergenza KB5086672 del 31 marzo. Disponibile anche gli update KB5082052 per Windows 11 23H2 e KB5083768 per Windows 11 26H1.

Principali novità per Windows 11 25H2/24H2

L’aggiornamento KB5083769 può essere scaricato da Windows Update o dal Microsoft Update Catalog. Nel primo caso viene scaricato automaticamente, mentre nel secondo caso deve essere installato manualmente. Al termine le nuove build saranno 26200.8246 per Windows 11 25H2 e 26100.8246 per Windows 11 24H2.

Una delle novità è la possibilità di attivare/disattivare la funzionalità Smart App Control (blocca app non attendibili o potenzialmente dannose) senza effettuare un’installazione pulita. La descrizione delle immagini tramite Copilot funziona ora su tutti i dispositivi. Gli abbonati a Microsoft 365 Family possono invece passare ad un diverso piano nelle impostazioni dell’account.

Molti miglioramenti riguardano i monitor, tra cui il supporto per refresh rate superiori a 1.000 Hz e consumi inferiori per le connessioni USB4 (maggiore autonomia della batteria dei notebook collegati a monitor esterni). L’aggiornamento include anche miglioramenti per menu Start, stampa, Windows Hello, Esplora file, desktop remoto, audio e modalità provvisoria.

C’è anche un’importante novità per la sicurezza. Microsoft ha migliorato la protezione contro gli attacchi di phishing che usano file RDP (Remote Desktop Protocol). Essendo cumulativo include anche i fix introdotti con i precedenti aggiornamenti, tra cui KB5085516 del 21 marzo (risolve problemi di login con account Microsoft) e KB5086672 (risolve il bug che impediva il download dell’update KB5079391).

L’aggiornamento KB5083768 per Windows 11 26H1 è un’esclusiva per i dispositivi con processori Snapdragon X2. Per tutti gli altri utenti arriverà Windows 11 26H2 in autunno.