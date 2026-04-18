Windows 11: novità per Esplora file, storage e sicurezza

Microsoft ha annunciato ieri sera sei versioni preliminari del suo sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Le novità più interessanti sono nelle build 26100.8313 e 26200.8313 (KB5083631) per Windows 11 25H2 e 24H2 disponibili nel canale Release Preview. Verranno offerte a tutti gli utenti con l’aggiornamento opzionale che arriverà entro fine mese. L’azienda di Redmond non ha ancora introdotto i cambiamenti descritti la scorsa settimana.

Principali novità in arrivo per Windows 11 25H2/24H2

Esplora file è sempre stato un “punto debole” di Windows 11. Microsoft ha promesso diversi miglioramenti, alcuni dei quali si dovrebbero notare dopo l’installazione delle build 26100.8313 e 26200.8313. Innanzitutto viene ora garantita la coerenza della visualizzazione delle cartelle, in modo che le impostazioni personalizzate (come l’ordinamento dei file per nome o la regolazione delle dimensioni delle icone) vengano applicate indipendentemente dal metodo di apertura della cartella. Quando si apre la stessa cartella da un’altra applicazione, ad esempio un browser, le preferenze vengono salvate automaticamente.

Nel riquadro di anteprima è stato aggiunto il pulsante “Visualizza comunque l’anteprima” per i file scaricati da Internet dopo la visualizzazione dell’avviso. Ci sono inoltre nuovi formati di archivio supportati, tra cui uu, cpio, xar e pacchetti NuGet (nupkg). Microsoft ha incrementato le prestazioni di avvio di Esplora file e rimosso il flash bianco mostrato quando viene usata la modalità scura.

Due novità riguardano lo storage. Sono migliorate le prestazioni di visualizzazione per grandi volumi in Impostazioni > Sistema > Archiviazione > Impostazioni di archiviazione avanzate > Dischi & Volumi . Gli utenti possono ora usare la linea di comando per formattare volumi FAT32 fino a 2 TB (la dimensione massima precedente era 32 GB).

Ci sono infine vari miglioramenti relativi alla sicurezza di app, driver e file batch. Per Windows 11 25H2 sono disponibile anche le build 26220.8271 (KB5083728) nel canale Beta e 26300.8276 (KB5083726) nel canale Dev.

La build 28020.1863 (KB5083725) rilasciata nel canale Canary è riservata agli Insider che usano Windows 11 26H1. Infine, la build 29570.1000 nel canale Canary dovrebbe essere per Windows 11 26H2 (non è indicata la versione).

Secondo le fonti di Windows Central, Microsoft prepara un nuovo aggiornamento per il menu Start. Gli utenti potranno configurare il layout, disattivare le sezioni (come quella degli elementi consigliati) o l’elenco delle app. Previsti anche miglioramenti prestazionali per apertura e ricerca.