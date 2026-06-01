Il kernel Linux 7.1 si stabilizza dopo il caos delle patch AI

Dopo settimane di lamentele, prima contro chi usava l’AI per trovare bug senza inviare le correzioni, poi contro chi inviava troppe correzioni banali nel momento sbagliato, Linus Torvalds dice che la situazione è rientrata. La sesta Release Candidate del kernel Linux 7.1 è più piccola della quinta, il ciclo di sviluppo sta tornando alla normalità, e la prossima settimana potrebbe arrivare l’ultima RC prima del rilascio finale.

Potremmo essere sulla strada di un ciclo di rilascio normale , ha detto Torvalds. Per chi ha seguito le ultime settimane, è una frase che suona come un sospiro di sollievo.

Dopo il caos AI, Torvalds dice che il kernel Linux 7.1 è tornato alla normalità

Nelle ultime settimane Torvalds ha avuto motivo di lamentarsi praticamente di tutto. Prima dei contributori che usano l’AI per trovare bug nel kernel senza preoccuparsi di proporre una soluzione, trasferendo il carico di lavoro sui maintainer. Poi dell’effetto opposto, una valanga di patch per problemi minori arrivate in una fase del ciclo in cui dovrebbero entrare solo correzioni davvero importanti. La RC5 era stata definita piena di roba totalmente banale .

Ora, con la RC6, la situazione appare decisamente più tranquilla. La release candidate non è particolarmente piccola, segno che gli effetti collaterali della diffusione degli strumenti AI continuano a vedersi, ma è tornata entro limiti ragionevoli. Dopo aver promesso un approccio più duro verso le patch superflue nelle ultime fasi del ciclo, Torvalds sembra aver ottenuto ciò che voleva, un po’ più di disciplina.

Cosa c’è nella RC6

I cambiamenti ai driver coprono GPU, networking, USB, seriale, audio e SCSI. Ci sono aggiornamenti al networking core e ai self-test, correzioni per architetture e filesystem. Sul fronte hardware specifico: supporto migliorato per ASUS ROG Raikiri II, GameSir Nova 2 Lite e dispositivi Lenovo Go. Corretto un over-read nel gestore del Lenovo X12 Tab.

I prossimi passi

Se tutto procede normalmente, la RC7 della prossima settimana sarà l’ultima prima del rilascio stabile. Dopo di che, il kernel 7.1 passerà alla fase di roll out. Gli utenti Arch e Fedora saranno tra i primi a riceverlo. Per tutti gli altri è meglio aspettare l’aggiornamento dalla propria distribuzione, installare un kernel manualmente è complicato e può rendere il sistema instabile.