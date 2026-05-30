Windows 11: nuovo menu Start e miglioramenti per Esplora file

Microsoft continua ad introdurre aggiornamenti di qualità per Windows 11, considerando le richieste degli utenti e i feedback dei tester iscritti al programma Insider. Dopo la barra delle applicazioni spostabile è arrivato il nuovo menu Start, come promesso a metà maggio. Ci sono inoltre miglioramenti per Esplora file.

Novità per il menu Start

Le novità per il menu Start sono disponibili nella build 26300.8553 del canale Experimental (ex Dev). Microsoft ha innanzitutto rinnovato la pagine delle impostazioni. Gli utenti possono ora scegliere di visualizzare/nascondere le app preferite, recenti (ex elementi consigliati) e tutte. È stata inoltre aggiunta l’opzione per nascondere nome e immagine del profilo.

Il menu Start è diventato enorme con le ultime versioni di Windows 11. Nella pagina Impostazioni > Personalizzazione > Start è ora possibile scegliere la dimensione (automatica, piccola, grande). La dimensione automatica è quella predefinita (cambia in base alla dimensione dello schermo).

Un’altra novità riguarda Windows Search (disponibile anche nella build 26220.8544 del canale Beta). È ora possibile cercare le sottostringhe nei nomi dei file (ad esempio “april” in MeetingNotesApril). In questa build è stato inoltre cambiato il design dello spinner, l’icona rotante che viene mostrata all’avvio, allo spegnimento o durante gli aggiornamenti.

Diversi miglioramenti riguardano Esplora file. La barra degli indirizzi supporta percorsi contenenti doppie barre rovesciate e virgolette, come C:\Users\user o “C:\Users\user” . Nella visualizzazione Dettagli vengono ora mostrate unità di misura appropriate (KB, MB e GB), invece della sola KB.

Microsoft ha risolto anche alcuni problemi di ridenominazione, tra cui quello che causava la selezione ripetuta del testo e quello che impediva la visualizzazione corretta dei nomi scritti in maiuscolo. L’azienda di Redmond ha infine elencato le novità per l’accessibilità.