Verifica età: esenzione per le distribuzioni Linux

Da alcuni mesi sono in corso discussioni nella comunità open source sulle leggi approvate negli Stati Uniti che impongono la verifica dell’età a livello di sistema operativo. Dopo le numerose proteste (e attività di lobbying) iniziano ad arrivare notizie positive. In California e Colorado sono stati presentati emendamenti per esentare le distribuzioni Linux. Gli sviluppatori di Ageless Linux hanno già comunicato che non rispetteranno nessun obbligo.

Leggi di difficile interpretazione e applicazione

A differenza dell’Europa, dove è in vigore il Digital Services Act (che prevede la verifica dell’età), negli Stati Uniti non esiste una legge federale, ma diverse leggi statali. Tra le quattro già approvate c’è il Digital Age Assurance Act (AB 1043) della California.

La legge, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, introduce l’obbligo della verifica dell’età per i sistemi operativi. Durante la procedura di configurazione iniziale, gli utenti devono inserire la data di nascita o l’età. Questa informazione verrà quindi condivisa con app e siti web in modo da impedire l’accesso a determinati contenuti.

Molti sviluppatori Linux hanno evidenziato la possibile violazione della privacy e le difficoltà di implementazione. Essendo open source, il codice sorgente può essere modificato da tutti, quindi è sufficiente creare un fork senza verifica dell’età. I legislatori californiani hanno ora presentato un emendamento (AB 1856) per correggere la legge originaria.

In particolare è stata modificata la definizione di fornitore del sistema operativo, escludendo quelli che consentono copia, redistribuzione e modifica del software. In pratica non è più previsto l’obbligo per le distribuzioni Linux, ma solo per sistemi operativi proprietari. La nuova versione della legge deve ora essere approvata dall’assemblea.

Una simile legge (SB26-051) dovrebbe essere applicata in Colorado dal 1 luglio 2028. Anche in questo caso è stata apportata una modifica per escludere le distribuzioni Linux. Altre tre leggi sono state approvate in Texas, Utah e Louisiana, ma prevedono la verifica dell’età a livello di app store.