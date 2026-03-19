Ageless Linux: distribuzione senza verifica dell'età

Esistono distribuzioni Linux per tutte le esigenze e preferenze personali, incluse quelle che offrono un’interfaccia “simil-Windows” con menu Start e barra delle applicazioni. L’ultima arrivata è Ageless Linux. Come scrivono gli sviluppatori sul sito ufficiale è una distribuzione che non rispetta nessuna legge statunitense sulla verifica dell’età, in particolare quella approvata in California.

Ageless Linux: simbolo di resistenza

Negli Stati Uniti sono state approvate leggi che introducono l’obbligo della verifica dell’età in California, Utah, Louisiana e Texas. Le ultime tre richiedono una verifica a livello di app store. Quella californiana, denominata Digital Age Assurance Act (AB 1043), impone la verifica a livello di sistema operativo dal 1 gennaio 2027.

Gli sviluppatori di alcune distribuzioni non hanno ancora deciso se rispettare la legge californiana, pochi hanno comunicato che rispetteranno l’obbligo. Altri hanno già comunicato che non rispetteranno la legge, in quanto la verifica dell’età comporta una violazione della privacy. Dato che il sistema operativo deve conservare l’informazione sull’età c’è anche un problema di sicurezza, in caso di data leak o attacco informatico.

Ageless Linux è la prima distribuzione basata su Debian senza verifica dell’età. Gli sviluppatori hanno dichiarato esplicitamente che non rispetteranno la legge californiana, né quelle degli altri Stati. È quindi diventato un simbolo di resistenza. Sul sito ufficiale è scritto:

Software per esseri umani di età indeterminata. Non sappiamo quanti anni hai. Non vogliamo saperlo. Siamo legalmente obbligati a chiederlo. Non lo faremo.

Ageless Linux verrà rilasciata tramite BitTorrent a partire dal terzo trimestre. Gli utenti potranno anche convertire qualsiasi distribuzione basata su Debian in Ageless Linux seguendo le istruzioni.

Un’altra pagina del sito sottolinea ancora di più la natura “ribelle” del progetto. Se e quando saranno disponibili distribuzioni che rispettano le leggi sulla verifica dell’età, gli sviluppatori pubblicheranno le istruzioni per rimuovere i relativi pacchetti e impedire la successiva installazione.