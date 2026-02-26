Zorin OS 18, stop backup forzati: arriva l'aggiornamento diretto

Tra le distribuzioni Linux che hanno ottenuto un enorme successo dopo che Microsoft ha interrotto il supporto a Windows 10 c’è senza dubbio Zorin OS. Proprio negli stessi giorni di ottobre, il suo team ha lanciato la versione 18 del sistema operativo, con diverse novità importanti. Fino a oggi è stato necessario effettuare un’installazione pulita per averla sul proprio computer, ma le cose sono cambiate: ora è possibile l’aggiornamento diretto dalla 17.

Zorin OS 18: aggiornamento diretto dalla versione 17

Questo permette di passare all’ultima release senza dover prima fare il backup di file, applicazioni e impostazioni. Tutto rimane al suo posto, non è necessario eliminare i dati. Detto questo, creare una copia di sicurezza rimane una buona pratica, non si sa mai. La funzionalità è stata integrata nelle edizioni Core, Education e Pro della piattaforma, accessibile direttamente dai tool di sistema (con l’app Upgrade Zorin OS). Se non compare è sufficiente cercare e scaricare l’ultimo update.

Basato su Ubuntu (24.04.3 LTS Noble Numbat e kernel 6.14 per la 18), Zorin OS è la scelta preferita da molti utenti che fuggono da Windows. A volte per una libera scelta, altre perché il PC ha ormai parecchi anni di attività alle spalle e non è più in grado di soddisfare i requisiti hardware chiesti da Microsoft. Per farlo girare non occorre una macchina di ultima generazione. Bastano un processore Intel o AMD da 1 GHz con architettura 64-bit, 2 GB di RAM, un minimo di 15 GB (per l’edizione Core) e un display con risoluzione 800×600 pixel.

Tra i punti di forza ci sono l’interfaccia desktop estremamente accessibile e personalizzabile nell’aspetto, molto familiare anche per chi arriva da W10 o da W11. Si aggiungono la gestione avanzata delle finestre in multitasking e il supporto nativo alle Progressive Web App. È in download gratuito dal sito ufficiale nelle versioni Core ed Education. Quella Pro è invece venduta a 47,99 euro con layout premium, assistenza tecnica prioritaria e software professionale aggiuntivo.