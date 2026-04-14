Super sconti software: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!

Nell’attuale contesto di budget ridotti, tagliare i costi senza sacrificare la qualità è una vera sfida, soprattutto quando si tratta di strumenti essenziali come Microsoft Office, alla base del lavoro quotidiano, dall’editing dei documenti all’analisi dei dati fino alla collaborazione in team senza interruzioni.
Ora è il momento di risparmiare alla grande con i saldi software PC di Godeal24, con sconti fino al 62% su licenze Office autentiche. Questa settimana, le licenze Office a vita raggiungono il prezzo più basso di sempre, costano meno di soli 3 mesi di abbonamento a Microsoft 365, ma sono tue per sempre.
E i risparmi non finiscono qui. Gli utenti che vogliono aggiornare il sistema operativo possono approfittare del 50% di sconto su Windows, a poco più di 10€.
Offerte imperdibili includono:
- Office 2021 Pro for just – €31.55
- Office Home & Business for Mac a €48.99
- Win 11 Pro – 1 PC – 13.55€
Entrambe le versioni includono tutte le principali app professionali: Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Offrono potenti strumenti per la modifica dei documenti, l’analisi dei dati, le presentazioni e la gestione delle email su Windows e macOS.
Il meglio di tutto? Licenze perpetue a vita, co-authoring in tempo reale, interfaccia moderna e piena compatibilità cloud—per un lavoro di squadra fluido ed efficiente senza costi ricorrenti.
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Sconto enorme! Più acquisti, più risparmi con il codice coupon “SGO62”
- MS Office 2021 Pro – 2 Keys – 59.90€ (solo 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 3 Keys – 81.95€ (solo 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 5 PCs – 130.25€ (solo 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 25.05€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.99€
- Visio Pro 2024 – 1 PC – 32.99€
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Windows 11 Pro è scontato a 13,55€ rispetto al prezzo abituale di 199€, solo per questa settimana. Venduto tramite Godeal24, l’offerta consente agli utenti PC di aggiornare a un sistema operativo moderno con funzionalità avanzate a una frazione del costo standard. La promozione offre un modo per rinnovare il proprio sistema senza sostituire l’hardware.
Offerte Windows autentiche per tempo limitato! (Codice coupon “SGO50”)
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 – 1 PC – 15.00€
- Win 11 IoT Enterprise LTSC 2024 – 1 PC – 12.99€
- Win 11 Pro – 2 Keys – 25.22€ (solo 12.61€/Key)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 36.00€ (solo 12.00€/Key)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 53.75€ (solo 175€/Key)
- Win 11 Home – 1 PC – 13.25€
- Win 10 Pro – 1 PC – 8.65€
- Win 10 Home – 1 PC – 8.61€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – 12.81€
- Win Server 2025 Standard – 1 PC – 31.50€
- Win Server 2025 Datacenter – 1 PC – 32.50€
Un unico pacchetto per tutto ciò di cui hai bisogno! (Codice “SGO62”)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 29€
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 99€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
Prezzi ancora più bassi: nessun codice necessario
- Win 11 Pro – 50 Keys – 400€ (solo 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 Keys – 750€ (solo 5€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (solo 25€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (solo 24€/Key)
EaseUS possiede tecnologie fondamentali nel recupero dati a livello di sistema e formato file, specializzandosi in recupero dati, backup, gestione dischi e sicurezza. È un marchio affidabile con oltre 20 anni di esperienza nel settore della sicurezza dei dati.
EaseUS ha ufficialmente autorizzato Godeal24 a offrire licenze software esclusive a prezzi imbattibili — e le scorte sono estremamente limitate!
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Godeal24 offre consegna rapida via email di chiavi autentiche Microsoft a vita a meno della metà del prezzo ufficiale. Puoi effettuare pagamenti sicuri con carta o PayPal, con garanzia di attivazione riuscita o rimborso.
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