Windows 11 Vs Linux: chi vince tra AI, LLM locali e rendering video

Su un laptop Razer Blade 18 da 5.400 dollari, Windows 11 genera token per i modelli linguistici locali a una velocità significativamente superiore rispetto a Ubuntu e CachyOS, in un caso, tre volte più veloce. Ma Linux domina nella codifica video. I benchmark di Phoronix, 99 test in totale, mostrano un pareggio complessivo con risultati molto diversi a seconda del carico di lavoro.

Windows 11 batte Linux nell’AI locale

In tutti i test di elaborazione AI, generazione di testo e processamento dei prompt su LLM locali, Windows 11 ha un vantaggio consistente. Il token rate è significativamente migliore in ogni test. Anche nel benchmark Whisperfile di Mozilla, basato su Whisper di OpenAI per il riconoscimento vocale, Windows 11 supera entrambe le distro Linux.

Per chi usa il PC per far girare modelli AI localmente, inferenza, speech-to-text, generazione di testo, Windows 11 è il sistema operativo migliore. Almeno per ora.

Dove Linux domina: la codifica video

Nella codifica APV (Advanced Professional Video, il codec sviluppato da Samsung), sia Ubuntu che CachyOS superano Windows 11 nettamente, indipendentemente dalle impostazioni di encoding. Lo stesso accade con AV1: Linux codifica più velocemente su tutta la linea. Per chi lavora con video Linux è senza dubbio superiore.

Il quadro complessivo

La media di tutti i 99 test mostra un sostanziale pareggio tra Windows 11 e CachyOS, il che è notevole, considerando che CachyOS è una distro ottimizzata specificamente per le prestazioni. Ubuntu è leggermente indietro.

Il dispositivo usato, un Razer Blade 18 RZ09-0582, supera ampiamente i requisiti hardware di entrambi i sistemi operativi ed è in procinto di diventare il primo dispositivo Razer ufficialmente Ubuntu Certified.

L’elaborazione AI locale sta diventando sempre più comune, modelli che girano sul dispositivo senza inviare dati al cloud. Se Windows 11 è tre volte più veloce di Ubuntu nell’inferenza LLM locale, è un vantaggio reale per chi usa chatbot locali, assistenti AI offline o strumenti di trascrizione.

Linux deve recuperare terreno nell’AI locale, Windows 11 nella codifica video. La scelta del sistema operativo dipende da cosa si fa con il computer, che poi, è sempre stata una discriminante importante.