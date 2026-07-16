 Linus Torvalds difende l'AI su Linux per trovare i bug
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Linus Torvalds difende l'AI su Linux per trovare i bug

Torvalds respinge le critiche contro il bot AI Sashiko e conferma che gli strumenti AI restano nel processo di sviluppo del kernel di Linux.
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Torvalds respinge le critiche contro il bot AI Sashiko e conferma che gli strumenti AI restano nel processo di sviluppo del kernel di Linux.
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Linus Torvalds non è diplomatico, nemmeno quando si tratta della sua stessa community. Il creatore di Linux ha risposto duramente ai contributori che si oppongono all’uso dell’AI nello sviluppo del kernel, e chi non è d’accordo può pure andarsene.

La questione è Sashiko, un bot AI generativo che revisiona le patch inviate al progetto Linux. Alcuni contributori non vogliono ricevere le revisioni automatiche. Torvalds dice che l’AI resta, punto.

Le proteste degli sviluppatori

Laurent Pinchart, contributore storico del kernel, ritiene che le revisioni generate da Sashiko non dovrebbero essere inviate direttamente agli sviluppatori che hanno scritto il codice. Ha citato le linee guida della Software Freedom Conservancy (SFC) del 18 giugno, che consigliano ai progetti open-source di rispettare gli sviluppatori che rifiutano l’AI.

Roman Gushchin, un altro contributore, ha risposto che far verificare e inoltrare manualmente ogni revisione AI da un umano vanifica il senso stesso dell’automazione, e che la posizione anti-AI della SFC non è quella del progetto Linux.

Un test era già stato fatto. Le revisioni generate da Sashiko venivano inviate direttamente agli sviluppatori, ma il risultato è stato deludente: molti commenti erano sbagliati o fuorvianti e richiedevano l’intervento dei manutentori per essere verificati. L’AI, anziché alleggerire il lavoro, lo aveva aumentato. Secondo Torvalds, però, è stato un errore di implementazione, non un limite della tecnologia.

La posizione di Torvalds

Torvalds dice che Linux non è contro l’intelligenza artificiale e non ha pazienza per gli sviluppatori che mettono la testa sotto la sabbia e cantano “la la la, non ti sento” a squarciagola. Gli strumenti AI nel processo di sviluppo non sono in discussione, perché aiutano chiaramente a trovare i bug.

A chi punta il dito contro gli errori dell’AI, Torvalds ricorda che anche gli esseri umani sbagliano, spesso in modo altrettanto imbarazzante. E ribadisce che Linux non è un progetto guidato da battaglie ideologiche.

Il problema reale non è se l’AI sia utile, lo è. Il rischio è che abbassi troppo la soglia di ingresso, permettendo a chiunque di inviare codice o segnalazioni senza averli realmente controllati. Torvalds non rifiuta l’AI, ma la valanga di contenuti inutili che può generare.

Pubblicato il 16 lug 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
16 lug 2026
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