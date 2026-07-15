Windows 11 KB5101650 risolve tre bug e ne aggiunge un altro

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento KB5101650 per Windows 11 25H2/24H2. Include tutte le novità dell’update opzionale KB5095093 rilasciato il 23 giugno, oltre alle patch di sicurezza. L’azienda di Redmond ha quindi risolto tre bug, tra cui quello relativo allo spazio eccessivo occupato da un database. È stato però confermato un nuovo problema che riguarda alcuni dispositivi Dell.

Incompatibilità con un driver Intel

Dopo aver installato l’aggiornamento opzionale KB5095093 del 23 giugno, alcuni utenti hanno segnalato un problema sui loro dispositivi Dell. Microsoft ha confermato che su un numero limitato di unità viene mostrato un punto esclamativo giallo in Gestione dispositivi accanto alla voce Intel Innovation Platform Framework Processor Participant. Sul sito del produttore statunitense viene spiegata la sua funzione:

Intel Innovation Platform Framework supporta Intel Dynamic Tuning Technology (Intel DTT). Intel Dynamic Tuning è la soluzione di gestione di alimentazione e termica che viene utilizzata per risolvere la rumorosità della ventola, il surriscaldamento e i problemi legati alle prestazioni del sistema.

Senza questo driver non funziona più la gestione dell’alimentazione. Microsoft elenca le possibili conseguenze: spegnimento improvviso, scarse prestazioni, aumento del calore e consumo eccessivo della batteria.

Il problema, riportato da Dell durante i test, è dovuto ad un’incompatibilità tra il driver Intel e la nuova interfaccia Windows USB-C Connection Manager introdotta con l’aggiornamento opzionale KB5095093 del 23 giugno. Microsoft e Dell devono ancora trovare una soluzione. Nel frattempo, l’aggiornamento KB5101650 non verrà offerto ai dispositivi interessati. In pratica è stato attivato il blocco noto come “compatibility hold”.

Tre bug risolti con KB5101650

L’aggiornamento KB5101650 risolve tre bug piuttosto fastidiosi. Il primo non è elencato tra i problemi noti. Per un motivo ignoto il file CapabilityAccessManager.db-wal può raggiungere una dimensione fino a 500 GB. Si tratta di un database con i log relativi ai permessi di accesso a webcam, microfono e altri componenti. Il fix ripristina la dimensione usuale (pochi MB).

Il secondo problema risolto è quello relativo al cestino. Invece del nome corretto del file cancellato, Windows 11 mostrava il nome interno (ad esempio, $RYJE6S.txt per un file di testo).

Il terzo problema non è un bug vero e proprio. In questo caso, la colpa è di Google. L’azienda di Mountain View ha ritirato le API di Tenor, quindi nel pannello delle emoji di Windows 11 veniva mostrato l’errore “Servizio GIF non disponibile“. Con l’aggiornamento KB5101650 viene aggiunto GIPHY come nuovo provider.