Microsoft rilascia un aggiornamento urgente per Windows 11

Un po’ a sorpresa, Microsoft ha dato il via oggi alla distribuzione dell’aggiornamento KB5121767 per le versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11. Si tratta di un rilascio out-of-band, in altre parole un intervento di emergenza che non fa parte del normale ciclo mensile pianificato dal gruppo di Redmond, necessario per intervenire su alcuni gravi problemi riscontrati. Vediamo di cosa si tratta e perché sta comparendo sui nostri computer.

L’aggiornamento KB5121767 per Windows 11

Tutto ha avuto inizio la scorsa settimana, quando in occasione del Patch Tuesday di luglio è arrivato il pacchetto KB5101650 contenente le tradizionali patch di sicurezza (e non solo, anche qualche nuova funzionalità). Come a volte accade con i rollout della software house, per qualcuno è stato un disastro: c’è chi ha avuto a che fare con spegnimenti anomali, cali delle prestazioni e consumi eccessivi della batteria su alcuni PC a marchio Dell. Per questo motivo, il rollout è stato bloccato sui dispositivi interessati.

KB5121767 è un aggiornamento cumulativo che contiene la soluzione. Il download è automatico, a meno che l’utente non abbia messo in standby la procedura. L’installazione può comunque essere forzata controllandone la disponibilità all’interno dell’utility Windows Update. Al termine è necessario eseguire un riavvio. In alternativa, sul portale Update Catalog ci sono i file .msu per procedere manualmente.

Come testimonia lo screenshot qui sopra che abbiamo appena catturato, compare anche sugli altri PC, poiché include il fix legato a Intel Innovation Platform Framework rivolto a tutti. Se però non si è in possesso di un PC a marchio Dell che ha iniziato a dare problemi dopo l’arrivo di KB5101650 (bisognerebbe averlo scaricato e installato prima del blocco), non c’è motivo di preoccuparsi.